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Курс евро упал ниже 55 рублей
Курс евро упал ниже 55 рублей - РИА Новости, 23.09.2022
Курс евро упал ниже 55 рублей
Курс рубля днем в пятницу продолжает наращивать темпы роста, доллар опустился ниже 57 рублей, впервые с 22 июля, евро падал ниже 55 рублей - минимума с 1 июля,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:41
2022-09-23T14:41
2022-09-23T14:58
московская биржа
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в пятницу продолжает наращивать темпы роста, доллар опустился ниже 57 рублей, впервые с 22 июля, евро падал ниже 55 рублей - минимума с 1 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск падает на 2,09 рубля, до 56,75 рубля, евро - на 2,54 рубля, до 55,08 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.Минутами ранее курс евро опускался до 54,91 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:41 23.09.2022 (обновлено: 14:58 23.09.2022)
Курс евро упал ниже 55 рублей
Курс евро на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с 1 июля