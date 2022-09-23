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Курс евро упал ниже 55 рублей

Курс евро упал ниже 55 рублей - РИА Новости, 23.09.2022

Курс евро упал ниже 55 рублей

Курс рубля днем в пятницу продолжает наращивать темпы роста, доллар опустился ниже 57 рублей, впервые с 22 июля, евро падал ниже 55 рублей - минимума с 1 июля,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:41

2022-09-23T14:41

2022-09-23T14:58

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в пятницу продолжает наращивать темпы роста, доллар опустился ниже 57 рублей, впервые с 22 июля, евро падал ниже 55 рублей - минимума с 1 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск падает на 2,09 рубля, до 56,75 рубля, евро - на 2,54 рубля, до 55,08 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.Минутами ранее курс евро опускался до 54,91 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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