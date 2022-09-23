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Курс евро упал ниже 55 рублей - РИА Новости, 23.09.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс евро упал ниже 55 рублей
Курс евро упал ниже 55 рублей - РИА Новости, 23.09.2022
Курс евро упал ниже 55 рублей
Курс рубля днем в пятницу продолжает наращивать темпы роста, доллар опустился ниже 57 рублей, впервые с 22 июля, евро падал ниже 55 рублей - минимума с 1 июля,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:41
2022-09-23T14:58
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в пятницу продолжает наращивать темпы роста, доллар опустился ниже 57 рублей, впервые с 22 июля, евро падал ниже 55 рублей - минимума с 1 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск падает на 2,09 рубля, до 56,75 рубля, евро - на 2,54 рубля, до 55,08 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.Минутами ранее курс евро опускался до 54,91 рубля.
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московская биржа, евро, рубль, доллар, курс доллара, курс рубля, россия, валюта, динамика курсов валют, экономика
Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, евро, Рубль, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Россия, Валюта, Динамика курсов валют, Экономика
14:41 23.09.2022 (обновлено: 14:58 23.09.2022)
 
Курс евро упал ниже 55 рублей

Курс евро на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с 1 июля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в пятницу продолжает наращивать темпы роста, доллар опустился ниже 57 рублей, впервые с 22 июля, евро падал ниже 55 рублей - минимума с 1 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск падает на 2,09 рубля, до 56,75 рубля, евро - на 2,54 рубля, до 55,08 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Минутами ранее курс евро опускался до 54,91 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаевроРубльДолларКурс доллараКурс рубляРоссияВалютаДинамика курсов валютЭкономика
 
 
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