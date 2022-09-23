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Курс доллара упал ниже 58 рублей

Курс доллара упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 23.09.2022

Курс доллара упал ниже 58 рублей

Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро уже опускался до 56 рублей впервые с 21 июля, а доллар падал до 57,5 рубля впервые с 25 июля, следует из данных... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:28

2022-09-23T13:28

2022-09-23T13:43

курс доллара

московская биржа

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро уже опускался до 56 рублей впервые с 21 июля, а доллар падал до 57,5 рубля впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.35 мск падал на 1,14 рубля, до 57,7 рубля, евро - на 1,41 рубля, до 56,21 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

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