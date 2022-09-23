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Курс доллара упал ниже 58 рублей
Курс доллара упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 23.09.2022
Курс доллара упал ниже 58 рублей
Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро уже опускался до 56 рублей впервые с 21 июля, а доллар падал до 57,5 рубля впервые с 25 июля, следует из данных... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:28
2022-09-23T13:28
2022-09-23T13:43
курс доллара
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро уже опускался до 56 рублей впервые с 21 июля, а доллар падал до 57,5 рубля впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.35 мск падал на 1,14 рубля, до 57,7 рубля, евро - на 1,41 рубля, до 56,21 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:28 23.09.2022 (обновлено: 13:43 23.09.2022)
Курс доллара упал ниже 58 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей впервые с 19 августа