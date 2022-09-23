В Санкт-Петербурге прошли дни культуры Ростовской области
Дни культуры Ростовской области прошли в Санкт-Петербурге с 20 по 22 сентября
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Ростовской области / Театрализованная сценка из казачьей жизни в дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
Театрализованная сценка из казачьей жизни в дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Дни культуры Ростовской области прошли в Санкт-Петербурге с 20 по 22 сентября, сообщает правительство области.
"С 20 по 22 сентября в Санкт-Петербурге состоятся Дни культуры Ростовской области, на которых ведущие учреждения культуры Дона представили свое творчество на крупнейших площадках северной столицы", - говорится в сообщении. В мероприятиях приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Ростовской области / Выступление артистов Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова в Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
Выступление артистов Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова в Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
Так, 20 сентября в Государственной академической капелле состоялось торжественное открытие Дней культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге, в рамках которого прошли презентация "Культурное наследие Ростовской области" и торжественная церемония подписания соглашений о сотрудничестве между комитетом по культуре Санкт-Петербурга и министерством культуры Ростовской области, а также круглый стол "Культурное наследие Ростовской области". Также был дан концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.
На следующий день на сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом" состоялся показ спектакля Ростовского академического театра драмы имени Горького "Тихий Дон" по роману Шолохова в постановке режиссера Геннадия Шапошникова. "Тихий Дон" - визитная карточка театра драмы имени Горького и всей Ростовской области. Премьера спектакля состоялась в 2015 году. В этом же году в Москве "Тихий Дон" получил гран-при XIII Международного театрального форума "Золотой Витязь", а в 2016 году – был показан в Санкт-Петербурге на сцене театра "Балтийский Дом". Постановка завоевала приз зрительских симпатий.
На исторической сцене Мариинского театра в этот же день Ростовский государственный музыкальный театр представил премьеру 2022 года – балет "Золушка" Прокофьева, а также оперу Джакомо Пуччини "Турандот".
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Ростовской области / Комедия Ростовского академического театра драмы им. М.Горького "Волки и овцы" в Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
Комедия Ростовского академического театра драмы им. М.Горького "Волки и овцы" в Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
Ансамбль песни и танца "Легенда" в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 22 сентября показал музыкально-театрализованное действие "Сказ о Тихом Доне". Со сцены прозвучали казачьи песни, артисты показали яркие хореографические постановки, джигитовку шашками, а также бытовые сценки из жизни казаков.
А в Мариинском театре прошло торжественное закрытие Дней культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге, проходившие в рамках празднования 85-летия Ростовской области. С концертной программой выступил Ростовский государственный симфонический оркестр под управлением Антона Шабурова. Зрители северной столицы после всех спектаклей и выступлений ростовских артистов провожали стоя, отмечая успех постановок.