https://ria.ru/20220923/krym-1819072826.html

В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности

В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности - РИА Новости, 23.09.2022

В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 октября, сообщил глава республики... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:59

2022-09-23T20:59

2022-09-23T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

сергей аксенов (политик)

джанкой

республика крым

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан с 20:00 23 сентября 2022 года до 20:00 8 октября 2022 года на территории ряда муниципалитетов и объектах республики будет действовать высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в Telegram-канале.По его словам, решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы; объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902089.html

джанкой

республика крым

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

в мире, сергей аксенов (политик), джанкой, республика крым, украина, россия