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В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/krym-1819072826.html
В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности
В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности - РИА Новости, 23.09.2022
В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 октября, сообщил глава республики... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:59
2022-09-23T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
сергей аксенов (политик)
джанкой
республика крым
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан с 20:00 23 сентября 2022 года до 20:00 8 октября 2022 года на территории ряда муниципалитетов и объектах республики будет действовать высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в Telegram-канале.По его словам, решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы; объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.
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в мире, сергей аксенов (политик), джанкой, республика крым, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Аксенов (политик), Джанкой, Республика Крым, Украина, Россия
20:59 23.09.2022 (обновлено: 21:03 23.09.2022)
 
В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности

Глава Крыма Аксенов продлил режим высокого уровня террористической опасности до 8 октября

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в медиабанкСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой"
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Стелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан с 20:00 23 сентября 2022 года до 20:00 8 октября 2022 года на территории ряда муниципалитетов и объектах республики будет действовать высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в Telegram-канале.
По его словам, решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы; объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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