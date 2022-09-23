https://ria.ru/20220923/krym-1819072826.html
В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности
В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности - РИА Новости, 23.09.2022
В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 октября, сообщил глава республики... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:59
2022-09-23T20:59
2022-09-23T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
сергей аксенов (политик)
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республика крым
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан с 20:00 23 сентября 2022 года до 20:00 8 октября 2022 года на территории ряда муниципалитетов и объектах республики будет действовать высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в Telegram-канале.По его словам, решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы; объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902089.html
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РИА Новости
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в мире, сергей аксенов (политик), джанкой, республика крым, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Аксенов (политик), Джанкой, Республика Крым, Украина, Россия
20:59 23.09.2022 (обновлено: 21:03 23.09.2022)
В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности
Глава Крыма Аксенов продлил режим высокого уровня террористической опасности до 8 октября