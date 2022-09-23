https://ria.ru/20220923/krym-1818834701.html

В Крыму разъяснили приказ местного военкома о действиях военнообязанных

В Крыму разъяснили приказ местного военкома о действиях военнообязанных - РИА Новости, 23.09.2022

В Крыму разъяснили приказ местного военкома о действиях военнообязанных

Выезд военнообязанных – жителей Крыма за пределы полуострова не запрещен, они должны встать на учет по новому месту пребывания, сообщил советник главы Крыма... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:27

2022-09-23T07:27

2022-09-23T07:27

олег крючков

республика крым

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Выезд военнообязанных – жителей Крыма за пределы полуострова не запрещен, они должны встать на учет по новому месту пребывания, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Внимание! Официальное разъяснение указа военкома по Крыму! Выезд из Крыма не запрещен. Все получившие повестки должны незамедлительно явиться в военкоматы. Все военнообязанные всех категорий, покидающие Крым даже на несколько дней, должны незамедлительно встать на учет в военные комиссариаты по новому месту пребывания и сообщить о своем выезде в военкомат по месту регистрации", - написал Крючков в своем Telegram-канале со ссылкой на начальника службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым.Все военнообязанные всех категорий из других регионов, прибывающие в Крым или находящиеся на полуострове, должны встать на учет в ближайшем военном комиссариате по месту пребывания, уточнил он.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Каждому из призванных в рамках частичной мобилизации в Крыму единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

олег крючков, республика крым, россия, частичная мобилизация в россии, общество