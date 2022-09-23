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В Крыму разъяснили приказ местного военкома о действиях военнообязанных - РИА Новости, 23.09.2022
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В Крыму разъяснили приказ местного военкома о действиях военнообязанных
В Крыму разъяснили приказ местного военкома о действиях военнообязанных - РИА Новости, 23.09.2022
В Крыму разъяснили приказ местного военкома о действиях военнообязанных
Выезд военнообязанных – жителей Крыма за пределы полуострова не запрещен, они должны встать на учет по новому месту пребывания, сообщил советник главы Крыма... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:27
2022-09-23T07:27
олег крючков
республика крым
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Выезд военнообязанных – жителей Крыма за пределы полуострова не запрещен, они должны встать на учет по новому месту пребывания, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Внимание! Официальное разъяснение указа военкома по Крыму! Выезд из Крыма не запрещен. Все получившие повестки должны незамедлительно явиться в военкоматы. Все военнообязанные всех категорий, покидающие Крым даже на несколько дней, должны незамедлительно встать на учет в военные комиссариаты по новому месту пребывания и сообщить о своем выезде в военкомат по месту регистрации", - написал Крючков в своем Telegram-канале со ссылкой на начальника службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым.Все военнообязанные всех категорий из других регионов, прибывающие в Крым или находящиеся на полуострове, должны встать на учет в ближайшем военном комиссариате по месту пребывания, уточнил он.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Каждому из призванных в рамках частичной мобилизации в Крыму единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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олег крючков, республика крым, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Олег Крючков, Республика Крым, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
07:27 23.09.2022
 
В Крыму разъяснили приказ местного военкома о действиях военнообязанных

Советник главы Крыма Крючков: выезд военнообязанных за пределы полуострова не запрещен

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Выезд военнообязанных – жителей Крыма за пределы полуострова не запрещен, они должны встать на учет по новому месту пребывания, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Внимание! Официальное разъяснение указа военкома по Крыму! Выезд из Крыма не запрещен. Все получившие повестки должны незамедлительно явиться в военкоматы. Все военнообязанные всех категорий, покидающие Крым даже на несколько дней, должны незамедлительно встать на учет в военные комиссариаты по новому месту пребывания и сообщить о своем выезде в военкомат по месту регистрации", - написал Крючков в своем Telegram-канале со ссылкой на начальника службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым.
Все военнообязанные всех категорий из других регионов, прибывающие в Крым или находящиеся на полуострове, должны встать на учет в ближайшем военном комиссариате по месту пребывания, уточнил он.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Каждому из призванных в рамках частичной мобилизации в Крыму единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
 
Олег КрючковРеспублика КрымРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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