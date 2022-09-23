15:16 23.09.2022 (обновлено: 15:42 23.09.2022)
Совбез призвал активно изучать опыт Карибского кризиса
Совбез призвал активно изучать опыт урегулирования Карибского кризиса
© AP Photo / PoolАмериканский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса
© AP Photo / Pool
Американский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Практику успешного урегулирования Карибского кризиса сейчас надо активно изучать на фоне антироссийских действий Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также целого ряда других, не менее опасных эпизодов советско-американского противостояния, должен особенно активно изучаться сейчас, когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой "холодной войне" против России", - сказал Венедиктов в пятницу на конференции к 60-летию Карибского кризиса.
"Мы надеемся, что нынешняя администрация Белого дома отдает себе полный отчет, какие последствия могут быть не только для России, но и для всего мирового сообщества, для будущего нашей планеты", - добавил он.