https://ria.ru/20220923/krizis-1818955919.html

Совбез призвал активно изучать опыт Карибского кризиса

Совбез призвал активно изучать опыт Карибского кризиса - РИА Новости, 23.09.2022

Совбез призвал активно изучать опыт Карибского кризиса

Практику успешного урегулирования Карибского кризиса сейчас надо активно изучать на фоне антироссийских действий Запада, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:16

2022-09-23T15:16

2022-09-23T15:42

россия

александр венедиктов

в мире

сша

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Практику успешного урегулирования Карибского кризиса сейчас надо активно изучать на фоне антироссийских действий Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также целого ряда других, не менее опасных эпизодов советско-американского противостояния, должен особенно активно изучаться сейчас, когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой "холодной войне" против России", - сказал Венедиктов в пятницу на конференции к 60-летию Карибского кризиса."Мы надеемся, что нынешняя администрация Белого дома отдает себе полный отчет, какие последствия могут быть не только для России, но и для всего мирового сообщества, для будущего нашей планеты", - добавил он.

https://ria.ru/20220904/karibskiy-1814124908.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр венедиктов, в мире, сша