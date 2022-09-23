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Совбез призвал активно изучать опыт Карибского кризиса - РИА Новости, 23.09.2022
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Совбез призвал активно изучать опыт Карибского кризиса
Совбез призвал активно изучать опыт Карибского кризиса - РИА Новости, 23.09.2022
Совбез призвал активно изучать опыт Карибского кризиса
Практику успешного урегулирования Карибского кризиса сейчас надо активно изучать на фоне антироссийских действий Запада, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:16
2022-09-23T15:42
россия
александр венедиктов
в мире
сша
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Практику успешного урегулирования Карибского кризиса сейчас надо активно изучать на фоне антироссийских действий Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также целого ряда других, не менее опасных эпизодов советско-американского противостояния, должен особенно активно изучаться сейчас, когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой "холодной войне" против России", - сказал Венедиктов в пятницу на конференции к 60-летию Карибского кризиса."Мы надеемся, что нынешняя администрация Белого дома отдает себе полный отчет, какие последствия могут быть не только для России, но и для всего мирового сообщества, для будущего нашей планеты", - добавил он.
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россия, александр венедиктов, в мире, сша
Россия, Александр Венедиктов, В мире, США
15:16 23.09.2022 (обновлено: 15:42 23.09.2022)
 
Совбез призвал активно изучать опыт Карибского кризиса

Совбез призвал активно изучать опыт урегулирования Карибского кризиса

© AP Photo / PoolАмериканский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса
Американский эсминец Барри и советский турбоход Металлург Аносов в период Карибского кризиса - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Pool
Американский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Практику успешного урегулирования Карибского кризиса сейчас надо активно изучать на фоне антироссийских действий Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также целого ряда других, не менее опасных эпизодов советско-американского противостояния, должен особенно активно изучаться сейчас, когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой "холодной войне" против России", - сказал Венедиктов в пятницу на конференции к 60-летию Карибского кризиса.
"Мы надеемся, что нынешняя администрация Белого дома отдает себе полный отчет, какие последствия могут быть не только для России, но и для всего мирового сообщества, для будущего нашей планеты", - добавил он.
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