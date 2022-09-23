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В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян - РИА Новости, 23.09.2022
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В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян
В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян - РИА Новости, 23.09.2022
В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян
Государственные банки должны взять на себя все обязательства по кредитам и сами закрывать долги мобилизованных граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:31
2022-09-23T12:31
специальная военная операция на украине
экономика
султан хамзаев
единая россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
россия
кредит
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Государственные банки должны взять на себя все обязательства по кредитам и сами закрывать долги мобилизованных граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").Хамзаев считает кредитные каникулы правильной инициативой, но добавляет, что будет "честнее", если госбанки смогут сами закрывать кредиты и ипотеки граждан, участвующих в спецоперации."Нужны не только кредитные каникулы, а частичная мобилизация всего банковского сектора с обеспечением гарантий семей всех мобилизованных", - резюмировал он.
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экономика, султан хамзаев, единая россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, кредит
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Султан Хамзаев, Единая Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Кредит
12:31 23.09.2022
 
В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян

Депутат Хамзаев предложил государственным банкам платить кредиты за мобилизованных россиян

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Государственные банки должны взять на себя все обязательства по кредитам и сами закрывать долги мобилизованных граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").
"Нужен не только самый простой вариант кредитных каникул, но инициатива от самих госбанков, которые возьмут на себя обязательства людей и будут самостоятельно закрывать долги человека, по мере нахождения бойца на передовой", - подчеркнул политик.
Хамзаев считает кредитные каникулы правильной инициативой, но добавляет, что будет "честнее", если госбанки смогут сами закрывать кредиты и ипотеки граждан, участвующих в спецоперации.
"Нужны не только кредитные каникулы, а частичная мобилизация всего банковского сектора с обеспечением гарантий семей всех мобилизованных", - резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаСултан ХамзаевЕдиная РоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииРоссияКредит
 
 
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