https://ria.ru/20220923/kredity-1818901660.html

В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян

В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян - РИА Новости, 23.09.2022

В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян

Государственные банки должны взять на себя все обязательства по кредитам и сами закрывать долги мобилизованных граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:31

2022-09-23T12:31

2022-09-23T12:31

специальная военная операция на украине

экономика

султан хамзаев

единая россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

россия

кредит

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Государственные банки должны взять на себя все обязательства по кредитам и сами закрывать долги мобилизованных граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").Хамзаев считает кредитные каникулы правильной инициативой, но добавляет, что будет "честнее", если госбанки смогут сами закрывать кредиты и ипотеки граждан, участвующих в спецоперации."Нужны не только кредитные каникулы, а частичная мобилизация всего банковского сектора с обеспечением гарантий семей всех мобилизованных", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220922/rabota-1818802210.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, султан хамзаев, единая россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, кредит