https://ria.ru/20220923/kredity-1818901660.html
В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян
В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян - РИА Новости, 23.09.2022
В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян
Государственные банки должны взять на себя все обязательства по кредитам и сами закрывать долги мобилизованных граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:31
2022-09-23T12:31
2022-09-23T12:31
специальная военная операция на украине
экономика
султан хамзаев
единая россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
россия
кредит
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Государственные банки должны взять на себя все обязательства по кредитам и сами закрывать долги мобилизованных граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").Хамзаев считает кредитные каникулы правильной инициативой, но добавляет, что будет "честнее", если госбанки смогут сами закрывать кредиты и ипотеки граждан, участвующих в спецоперации."Нужны не только кредитные каникулы, а частичная мобилизация всего банковского сектора с обеспечением гарантий семей всех мобилизованных", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220922/rabota-1818802210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Госдуме предложили банкам платить кредиты за мобилизованных россиян
Депутат Хамзаев предложил государственным банкам платить кредиты за мобилизованных россиян