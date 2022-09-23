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Биография Владимира Краснопольского

Биография Владимира Краснопольского - РИА Новости, 23.09.2022

Биография Владимира Краснопольского

Советский и российский кинорежиссер Владимир Аркадьевич Краснопольский (Краснопольский-Ледов) родился 14 июня 1933 года в Свердловске (ныне – Екатеринбург). РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:41

2022-09-23T17:41

2022-09-23T17:41

справки

владимир краснопольский

екатеринбург

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Советский и российский кинорежиссер Владимир Аркадьевич Краснопольский (Краснопольский-Ледов) родился 14 июня 1933 года в Свердловске (ныне – Екатеринбург).Вторая фамилия режиссера – Ледов – взята по сценическому псевдониму его отца. Отец – Аркадий Краснопольский (1900-1971) был артистом Свердловского государственного театра оперетты. Мать – Ольга Князева (1907-1976) была балериной Свердловского оперного театра, позднее создала Уральский государственный академический русский народный хор, являлась постановщиком русских народных танцев в Государственном ансамбле народного танца СССР Игоря Моисеева.Детство Владимира Краснопольского прошло в Свердловске. Из-за частых гастрольных поездок отца и матери будущего режиссера в основном воспитывали бабушка и тетя.В 1955 году окончил историко-филологический факультет Уральского государственного университета имени М. Горького. Работал преподавателем русского языка и литературы сначала в Пермском хореографическом училище, потом – в свердловской Школе мастеров Уралмаша.В 1963 году окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), где учился на курсе у режиссера-документалиста Ильи Копалина. Все режиссерские и сценарные работы Краснопольского за исключением снятого в 1968 году сюжета для киножурнала "Фитиль" выполнены совместно с двоюродным братом Валерием Усковым. Режиссерский союз Владимир Краснопольский – Валерий Усков зародился в 1958 году, когда они оба были студентами-второкурсниками. В 1960 году появилась их совместная документальная короткометражка "Тени на тротуарах", сделанная в качестве курсовой, которую показали по Центральному телевидению.В 1961-1963 годах Краснопольский являлся режиссером Свердловской киностудии.Там он снял свой первый художественный фильм – "Самый медленный поезд" (1963), получивший приз журнала "Советский экран" за многообещающий режиссерский дебют на Первом Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде.С 1964 года Краснопольский работал на киностудии "Мосфильм ".За годы творчества режиссер снял более 30 фильмов и телесериалов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.В 1965 году появилась картина "Таежный десант" по роману Владимира Орлова "Соленый арбуз" – первая лента режиссерского дуэта, поставленная на "Мосфильме". Однако настоящая популярность и любовь зрителей пришла к братьям после выхода на экраны фильма "Неподсуден" (1969), ставшего лидером проката в 1970 году.Краснопольский и Усков плодотворно сотрудничали с писателем Анатолием Ивановым, по произведениям которого сняли два многосерийных телефильма – "Тени исчезают в полдень" (1971) и "Вечный зов" (1976).Среди наиболее известных режиссерских работ Краснопольского кинодилогия "Отец и сын" (1979), детектив "Соучастие в убийстве" (1987), ироническая мелодрама "Ночные забавы" (1992), лирическая комедия "Воровка" (1994), исторический фильм "Ермак" (1996).С 2000 года творческий союз работал над сериалами. На телеэкранах с успехом демонстрировались сериалы "Сыщики" (2001) и его сиквелы, "Нина" (2001), "Две судьбы" (2002) и цикл его продолжений, "Провинциалы" (2003), "Сыщик без лицензии" (2003), "Подари мне жизнь" (2003), "Ермоловы" (2008).Среди полнометражных художественных работ последних лет известность получили российско-израильская картина "Под небом Вероны" (2005), романтическая комедия "Женить миллионера!" (2010), мелодрамы "Манна небесная" (2011) и "Санта Лючия" (2012).Среди его последних работ – телесериал "Дом с лилиями" (2014), мелодрамы "Смешная жизнь" (2015), "Выйти замуж за Пушкина" (2016), криминальная лента "Экспроприатор" (2017).Краснопольский выступал в качестве продюсера собственных фильмов ("Ермак", "Женить миллионера!"), в трех лентах был автором сценария: "Ермак", "Соучастие в убийстве" (1986), "Таежный десант". Краснопольский – Народный артист РСФСР (1983).За создание картины "Вечный зов" в 1979 году был удостоен Государственной премии СССР.В 1980 году был отмечен премией Ленинского комсомола за фильм "Отец и сын".Владимир Краснопольский был награжден орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV (2004) и III (2013) степеней. В 2020 году Владимир Краснопольский совместно с Валерием Усковым был удостоен Специального приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения "За многолетнюю верность сериалам". 23 сентября 2022 года стало известно, что Владимир Краснопольский скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир краснопольский, екатеринбург