https://ria.ru/20220923/kirov-1818979389.html

Правительство Кировской области сложило полномочия

Правительство Кировской области сложило полномочия - РИА Новости, 23.09.2022

Правительство Кировской области сложило полномочия

Правительство Кировской области сложило полномочия в связи со вступлением в должность нового губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:18

2022-09-23T16:18

2022-09-23T16:18

политика

александр соколов

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Правительство Кировской области сложило полномочия в связи со вступлением в должность нового губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня в соответствии со статьей 61 Устава Кировской области, статьей 7 Закона Кировской области "О правительстве и иных органах исполнительной власти Кировской области" издано постановление правительства Кировской области о сложении его полномочий. Постановление вступило в силу сегодня, 23 сентября, – со дня вступления Александра Соколова в должность губернатора Кировской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что новый состав правительства будет объявлен в субботу 24 сентября.10-11 сентября в регионе прошло голосование на выборах губернатора Кировской области. Большинство голосов избирателей - 71,85% - набрал врио губернатора Соколов. Явка на выборах составила 33,4%.

https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817368829.html

кировская область

россия

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политика, александр соколов, кировская область, россия