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Правительство Кировской области сложило полномочия - РИА Новости, 23.09.2022
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Правительство Кировской области сложило полномочия
Правительство Кировской области сложило полномочия - РИА Новости, 23.09.2022
Правительство Кировской области сложило полномочия
Правительство Кировской области сложило полномочия в связи со вступлением в должность нового губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:18
2022-09-23T16:18
политика
александр соколов
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Правительство Кировской области сложило полномочия в связи со вступлением в должность нового губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня в соответствии со статьей 61 Устава Кировской области, статьей 7 Закона Кировской области "О правительстве и иных органах исполнительной власти Кировской области" издано постановление правительства Кировской области о сложении его полномочий. Постановление вступило в силу сегодня, 23 сентября, – со дня вступления Александра Соколова в должность губернатора Кировской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что новый состав правительства будет объявлен в субботу 24 сентября.10-11 сентября в регионе прошло голосование на выборах губернатора Кировской области. Большинство голосов избирателей - 71,85% - набрал врио губернатора Соколов. Явка на выборах составила 33,4%.
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политика, александр соколов, кировская область, россия
Политика, Александр Соколов, Кировская область, Россия
16:18 23.09.2022
 
Правительство Кировской области сложило полномочия

Правительство Кировской области сложило полномочия со вступлением губернатора в должность

© Станислав Шаклеин / Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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Город Киров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Правительство Кировской области сложило полномочия в связи со вступлением в должность нового губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в соответствии со статьей 61 Устава Кировской области, статьей 7 Закона Кировской области "О правительстве и иных органах исполнительной власти Кировской области" издано постановление правительства Кировской области о сложении его полномочий. Постановление вступило в силу сегодня, 23 сентября, – со дня вступления Александра Соколова в должность губернатора Кировской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый состав правительства будет объявлен в субботу 24 сентября.
10-11 сентября в регионе прошло голосование на выборах губернатора Кировской области. Большинство голосов избирателей - 71,85% - набрал врио губернатора Соколов. Явка на выборах составила 33,4%.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 17:42Специальная военная операция на Украине
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ПолитикаАлександр СоколовКировская областьРоссия
 
 
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