https://ria.ru/20220923/kipr-1818909210.html
Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков
Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2022
Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков
Пока никаких решений по полетам из России на Северный Кипр не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:53
2022-09-23T12:53
2022-09-23T13:43
россия
северный кипр
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турция
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дмитрий песков
туризм
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пока никаких решений по полетам из России на Северный Кипр не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможный запуск авиарейсов из России в Турецкую Республику Северного Кипра."Пока никаких решений на этот счет не принималось", -сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли возможен такой вариант и шла ли об этом речь.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
https://ria.ru/20220922/polety-1818750614.html
https://ria.ru/20220923/kipr-1818874645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, северный кипр, в мире, турция, оон, кипр, дмитрий песков, новости - туризм
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12:53 23.09.2022 (обновлено: 13:43 23.09.2022)
Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр