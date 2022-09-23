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Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220923/kipr-1818909210.html
Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков
Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2022
Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков
Пока никаких решений по полетам из России на Северный Кипр не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:53
2022-09-23T13:43
россия
северный кипр
в мире
турция
оон
кипр
дмитрий песков
туризм
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пока никаких решений по полетам из России на Северный Кипр не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможный запуск авиарейсов из России в Турецкую Республику Северного Кипра."Пока никаких решений на этот счет не принималось", -сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли возможен такой вариант и шла ли об этом речь.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
https://ria.ru/20220922/polety-1818750614.html
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россия, северный кипр, в мире, турция, оон, кипр, дмитрий песков, новости - туризм
Россия, Северный Кипр, В мире, Турция, ООН, Кипр, Дмитрий Песков, Туризм, Новости - Туризм
12:53 23.09.2022 (обновлено: 13:43 23.09.2022)
 
Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пока никаких решений по полетам из России на Северный Кипр не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможный запуск авиарейсов из России в Турецкую Республику Северного Кипра.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 17:33Туризм
На Северном Кипре рассказали о подавшей заявку на полеты компании из России
"Пока никаких решений на этот счет не принималось", -сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли возможен такой вариант и шла ли об этом речь.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
11:09Туризм
Авиарейсы из России на Северный Кипр запустят в ноябре, сообщили СМИ
 
ТуризмРоссияСеверный КипрВ миреТурцияООНКипрДмитрий ПесковНовости - Туризм
 
 
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