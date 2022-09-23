Во время референдума в Херсонской области ожидают провокаций от Киева
В Херсонской области ожидают провокаций от Киева в ходе референдума
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России на избирательном участке в Екатеринбурге
Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России на избирательном участке в Екатеринбурге. Архивное фото
ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева в ходе голосования на референдуме о вхождении в состав РФ, в адрес избиркома и администрации области постоянно поступают угрозы, сообщил журналистам в пятницу первый замглавы администрации области Сергей Черевко.
"Угрозы поступают постоянно... Но угрозы только подталкивают, обосновывают справедливость сегодняшнего выбора. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", - сказал Черевко.
Он также сообщил, что в ближайшие дни правоохранительные органы озвучат информацию о пресеченных попытках провокаций и терактов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.