https://ria.ru/20220923/kherson-1818949007.html

Во время референдума в Херсонской области ожидают провокаций от Киева

Во время референдума в Херсонской области ожидают провокаций от Киева - РИА Новости, 23.09.2022

Во время референдума в Херсонской области ожидают провокаций от Киева

Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева в ходе голосования на референдуме о вхождении в состав РФ, в адрес избиркома и администрации области... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:55

2022-09-23T14:55

2022-09-23T14:55

в мире

владимир путин

херсонская область

киев

нато

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева в ходе голосования на референдуме о вхождении в состав РФ, в адрес избиркома и администрации области постоянно поступают угрозы, сообщил журналистам в пятницу первый замглавы администрации области Сергей Черевко."Угрозы поступают постоянно... Но угрозы только подталкивают, обосновывают справедливость сегодняшнего выбора. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", - сказал Черевко.Он также сообщил, что в ближайшие дни правоохранительные органы озвучат информацию о пресеченных попытках провокаций и терактов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818913916.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

херсонская область

киев

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в мире, владимир путин, херсонская область , киев, нато, референдумы на освобожденных территориях