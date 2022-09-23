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Во время референдума в Херсонской области ожидают провокаций от Киева - РИА Новости, 23.09.2022
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Во время референдума в Херсонской области ожидают провокаций от Киева
Во время референдума в Херсонской области ожидают провокаций от Киева - РИА Новости, 23.09.2022
Во время референдума в Херсонской области ожидают провокаций от Киева
Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева в ходе голосования на референдуме о вхождении в состав РФ, в адрес избиркома и администрации области... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:55
2022-09-23T14:55
в мире
владимир путин
херсонская область
киев
нато
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева в ходе голосования на референдуме о вхождении в состав РФ, в адрес избиркома и администрации области постоянно поступают угрозы, сообщил журналистам в пятницу первый замглавы администрации области Сергей Черевко."Угрозы поступают постоянно... Но угрозы только подталкивают, обосновывают справедливость сегодняшнего выбора. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", - сказал Черевко.Он также сообщил, что в ближайшие дни правоохранительные органы озвучат информацию о пресеченных попытках провокаций и терактов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818913916.html
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в мире, владимир путин, херсонская область , киев, нато, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Путин, Херсонская область , Киев, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях
14:55 23.09.2022
 
Во время референдума в Херсонской области ожидают провокаций от Киева

В Херсонской области ожидают провокаций от Киева в ходе референдума

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России на избирательном участке в Екатеринбурге
Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России на избирательном участке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России на избирательном участке в Екатеринбурге. Архивное фото
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ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева в ходе голосования на референдуме о вхождении в состав РФ, в адрес избиркома и администрации области постоянно поступают угрозы, сообщил журналистам в пятницу первый замглавы администрации области Сергей Черевко.
"Угрозы поступают постоянно... Но угрозы только подталкивают, обосновывают справедливость сегодняшнего выбора. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", - сказал Черевко.
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
13:12
Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков
Он также сообщил, что в ближайшие дни правоохранительные органы озвучат информацию о пресеченных попытках провокаций и терактов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреВладимир ПутинХерсонская областьКиевНАТОРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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