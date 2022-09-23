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ПВО отразила удар украинских войск по Херсону - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/kherson-1818887494.html
ПВО отразила удар украинских войск по Херсону
ПВО отразила удар украинских войск по Херсону - РИА Новости, 23.09.2022
ПВО отразила удар украинских войск по Херсону
Украинские военные в первый день референдума попытались обстрелять Херсон, но российским силам ПВО удалось отразить атаку, заявил заместитель главы... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:43
2022-09-23T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинские военные в первый день референдума попытались обстрелять Херсон, но российским силам ПВО удалось отразить атаку, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала."Сегодня утром попытка националистов обстрелять Херсон была отработана системой ПВО. Первый приоритет — это безопасность", — сказал он.В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.Голосование будет продолжаться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818839681.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
11:43 23.09.2022 (обновлено: 12:12 23.09.2022)
 
ПВО отразила удар украинских войск по Херсону

Стремоусов: ВСУ попытались обстрелять Херсон во время референдума, но ПВО отразила атаку

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд на улице в Херсоне
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд на улице в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинские военные в первый день референдума попытались обстрелять Херсон, но российским силам ПВО удалось отразить атаку, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.
"Сегодня утром попытка националистов обстрелять Херсон была отработана системой ПВО. Первый приоритет — это безопасность", — сказал он.
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.
Голосование будет продолжаться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Пушилин назвал проведение референдума исторической вехой
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсон
 
 
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