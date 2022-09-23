11:43 23.09.2022 (обновлено: 12:12 23.09.2022)
ПВО отразила удар украинских войск по Херсону
Стремоусов: ВСУ попытались обстрелять Херсон во время референдума, но ПВО отразила атаку
Билборд на улице в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинские военные в первый день референдума попытались обстрелять Херсон, но российским силам ПВО удалось отразить атаку, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.
"Сегодня утром попытка националистов обстрелять Херсон была отработана системой ПВО. Первый приоритет — это безопасность", — сказал он.
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.
Голосование будет продолжаться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.