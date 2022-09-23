https://ria.ru/20220923/kherson-1818887494.html

ПВО отразила удар украинских войск по Херсону

ПВО отразила удар украинских войск по Херсону - РИА Новости, 23.09.2022

ПВО отразила удар украинских войск по Херсону

Украинские военные в первый день референдума попытались обстрелять Херсон, но российским силам ПВО удалось отразить атаку, заявил заместитель главы... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:43

2022-09-23T11:43

2022-09-23T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинские военные в первый день референдума попытались обстрелять Херсон, но российским силам ПВО удалось отразить атаку, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала."Сегодня утром попытка националистов обстрелять Херсон была отработана системой ПВО. Первый приоритет — это безопасность", — сказал он.В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.Голосование будет продолжаться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818839681.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсон