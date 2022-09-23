https://ria.ru/20220923/kennedi-1818998621.html
Политиков масштаба Кеннеди в США не будет, заявили в МИД
Политиков масштаба Кеннеди в США не будет, заявили в МИД - РИА Новости, 23.09.2022
Политиков масштаба Кеннеди в США не будет, заявили в МИД
Урегулирование даже таких кризисов, как Карибский, было возможно при наличии политической воли, однако проблема в том, что в США, видимо, еще не скоро появятся... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:59
2022-09-23T16:59
2022-09-23T17:18
в мире
сергей рябков
сша
россия
джон кеннеди (политик)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Урегулирование даже таких кризисов, как Карибский, было возможно при наличии политической воли, однако проблема в том, что в США, видимо, еще не скоро появятся политики уровня Джона Кеннеди, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Разрешение Карибского кризиса - это пример того, как при наличии политической воли, которая на Западе ныне в остром дефиците, можно и нужно искать развязки даже в самых тяжелых, если не сказать безнадежных ситуациях",- сказал Рябков, выступая на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса."Проблема однако в том, что политиков масштаба Джона Кеннеди в Америке уже давно нет и в обозримой перспективе они, видимо, не появятся",- отметил он.Но договариваться с тем, кто в США "стоит у руля, все равно придется", добавил замминистра.Карибским кризисом называют произошедшее в 1962 году обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.
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в мире, сергей рябков, сша, россия, джон кеннеди (политик)
В мире, Сергей Рябков, США, Россия, Джон Кеннеди (политик)
16:59 23.09.2022 (обновлено: 17:18 23.09.2022)
Политиков масштаба Кеннеди в США не будет, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков заявил, что политики масштаба Кеннеди в США появятся еще не скоро
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Урегулирование даже таких кризисов, как Карибский, было возможно при наличии политической воли, однако проблема в том, что в США, видимо, еще не скоро появятся политики уровня Джона Кеннеди, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Разрешение Карибского кризиса - это пример того, как при наличии политической воли, которая на Западе ныне в остром дефиците, можно и нужно искать развязки даже в самых тяжелых, если не сказать безнадежных ситуациях",- сказал Рябков, выступая на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса.
"Проблема однако в том, что политиков масштаба Джона Кеннеди в Америке
уже давно нет и в обозримой перспективе они, видимо, не появятся",- отметил он.
Но договариваться с тем, кто в США "стоит у руля, все равно придется", добавил замминистра.
Карибским кризисом называют произошедшее в 1962 году обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР
и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе
в ответ на размещение Вашингтоном
ракет средней дальности в Турции
.