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Экс-замминистра общественной безопасности КНР приговорили к смертной казни - РИА Новости, 23.09.2022
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Экс-замминистра общественной безопасности КНР приговорили к смертной казни
Экс-замминистра общественной безопасности КНР приговорили к смертной казни - РИА Новости, 23.09.2022
Экс-замминистра общественной безопасности КНР приговорили к смертной казни
Народный суд средней ступени города Чанчунь (провинция Цзилинь) вынес смертный приговор бывшему заместителю министра общественной безопасности Китая. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:57
2022-09-23T10:02
в мире
китай
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ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости. Народный суд средней ступени города Чанчунь (провинция Цзилинь) вынес смертный приговор бывшему заместителю министра общественной безопасности Китая.Кроме того, суд постановил конфисковать все имущество осужденного. Через два года смертный приговор могут изменить на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.Сунь Лицзюнь попал под подозрение в причастности к коррупции в апреле 2020 года. Центральная комиссия ЦК КПК по проверке дисциплины провела расследование, по итогам которого его сняли с поста и исключили из партии. В ноябре 2021 года Верховная народная прокуратура отправила Сунь Лицзюня под арест, а в январе 2022-го ему предъявили обвинения в использовании служебного положения для получения личной выгоды, незаконном присвоении финансовых средств и материальных ресурсов в особо крупных размерах, незаконном хранении огнестрельного оружия и манипуляциях на фондовом рынке.Накануне к смертной казни приговорили Фу Чжэнхуа, который в 2018-2020 годах возглавлял Министерство юстиции, а до того был замминистра общественной безопасности. Его также признали виновным в коррупционных преступлениях.Примечательно, что за последние годы под следствие попали сразу четверо бывших заместителей главы Министерства общественной безопасности КНР. Ли Дуншэна приговорили к 15 годам, экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя — к 13,5 , а Фу Чжэнхуа и Сунь Лицзюня — к высшей мере наказания.
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в мире, китай
В мире, Китай
07:57 23.09.2022 (обновлено: 10:02 23.09.2022)
 
Экс-замминистра общественной безопасности КНР приговорили к смертной казни

Экс-замминистра общественной безопасности Китая Сунь Лицзюня приговорили к смертной казни

© AP Photo / Andy Wong, FileКитай
Китай - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Andy Wong, File
Китай. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 сен — РИА Новости. Народный суд средней ступени города Чанчунь (провинция Цзилинь) вынес смертный приговор бывшему заместителю министра общественной безопасности Китая.

"Подсудимый Сунь Лицзюнь приговорен к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года, а также пожизненно лишен всех политических прав", — говорится в заявлении суда.

Кроме того, суд постановил конфисковать все имущество осужденного. Через два года смертный приговор могут изменить на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.
Сунь Лицзюнь попал под подозрение в причастности к коррупции в апреле 2020 года. Центральная комиссия ЦК КПК по проверке дисциплины провела расследование, по итогам которого его сняли с поста и исключили из партии. В ноябре 2021 года Верховная народная прокуратура отправила Сунь Лицзюня под арест, а в январе 2022-го ему предъявили обвинения в использовании служебного положения для получения личной выгоды, незаконном присвоении финансовых средств и материальных ресурсов в особо крупных размерах, незаконном хранении огнестрельного оружия и манипуляциях на фондовом рынке.
Накануне к смертной казни приговорили Фу Чжэнхуа, который в 2018-2020 годах возглавлял Министерство юстиции, а до того был замминистра общественной безопасности. Его также признали виновным в коррупционных преступлениях.
Примечательно, что за последние годы под следствие попали сразу четверо бывших заместителей главы Министерства общественной безопасности КНР. Ли Дуншэна приговорили к 15 годам, экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя — к 13,5 , а Фу Чжэнхуа и Сунь Лицзюня — к высшей мере наказания.
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Вчера, 08:41
Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни
 
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