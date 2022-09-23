https://ria.ru/20220923/kazan-1819043663.html

Акция "Своих не бросаем" собрала в Казани около восьми тысяч человек

Акция "Своих не бросаем" собрала в Казани около восьми тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2022

Акция "Своих не бросаем" собрала в Казани около восьми тысяч человек

Патриотическая акция "Своих не бросаем", приурочения к старту референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:48

2022-09-23T18:48

2022-09-23T18:48

республика татарстан

казань

луганская народная республика

запорожская область

боевое братство

воздушно-десантные войска россии

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Патриотическая акция "Своих не бросаем", приурочения к старту референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, собрала в Казани в пятницу порядка 8 тысяч человек, сообщает мэрия города."В казанском парке Победы прошла патриотическая акция под лозунгом "Своих не бросаем". Мероприятие было приурочено к старту референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. В мероприятии приняли участие порядка 8 тысяч жителей города", - говорится в сообщении.Инициаторами проведения акции в Казани выступили общественные и патриотические организации республики, в частности всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство". Организована она управлением культуры исполкома Казани.Перед горожанами выступили ансамбль военно-патриотической песни ВДВ "Голубые береты", творческие коллективы республики и представители патриотической общественности.Также в парке Победы работала полевая кухня и выставка стрелкового оружия.В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. Для находящихся в Татарстане жителей ДНР, ЛНР и Украины организовано три участка для голосования - в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

https://ria.ru/20220923/tyumen-1819036238.html

казань

луганская народная республика

запорожская область

республика татарстан (татарстан)

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казань, луганская народная республика, запорожская область, боевое братство, воздушно-десантные войска россии, республика татарстан (татарстан)