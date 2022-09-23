Акция "Своих не бросаем" собрала в Казани около восьми тысяч человек

В Казани акция "Своих не бросаем" собрала около восьми тысячи человек
Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.
Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.
Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".
Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".
На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.
На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.
В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.
В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.
Плакат в Центральном парке в Новосибирске.
Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.
Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.
Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.
Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.
На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.
На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.
В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.
В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.
Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.
Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.
Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.
Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.
И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.
И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.
"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.
"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.
Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.
Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.
Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.
Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".
На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.
В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.
Плакат в Центральном парке в Новосибирске.
Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.
Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.
На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.
В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.
Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.
Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.
И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.
"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.
Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.