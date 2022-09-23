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Акция "Своих не бросаем" собрала в Казани около восьми тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2022
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https://ria.ru/20220923/kazan-1819043663.html
Акция "Своих не бросаем" собрала в Казани около восьми тысяч человек
Акция "Своих не бросаем" собрала в Казани около восьми тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2022
Акция "Своих не бросаем" собрала в Казани около восьми тысяч человек
Патриотическая акция "Своих не бросаем", приурочения к старту референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:48
2022-09-23T18:48
республика татарстан
казань
луганская народная республика
запорожская область
боевое братство
воздушно-десантные войска россии
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Патриотическая акция "Своих не бросаем", приурочения к старту референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, собрала в Казани в пятницу порядка 8 тысяч человек, сообщает мэрия города."В казанском парке Победы прошла патриотическая акция под лозунгом "Своих не бросаем". Мероприятие было приурочено к старту референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. В мероприятии приняли участие порядка 8 тысяч жителей города", - говорится в сообщении.Инициаторами проведения акции в Казани выступили общественные и патриотические организации республики, в частности всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство". Организована она управлением культуры исполкома Казани.Перед горожанами выступили ансамбль военно-патриотической песни ВДВ "Голубые береты", творческие коллективы республики и представители патриотической общественности.Также в парке Победы работала полевая кухня и выставка стрелкового оружия.В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. Для находящихся в Татарстане жителей ДНР, ЛНР и Украины организовано три участка для голосования - в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.
https://ria.ru/20220923/tyumen-1819036238.html
казань
луганская народная республика
запорожская область
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казань, луганская народная республика, запорожская область, боевое братство, воздушно-десантные войска россии, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Боевое братство, Воздушно-десантные войска России, Республика Татарстан (Татарстан)
18:48 23.09.2022
 
Акция "Своих не бросаем" собрала в Казани около восьми тысяч человек

В Казани акция "Своих не бросаем" собрала около восьми тысячи человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЗнак Z и хэштег "Своих не бросаем"
Знак Z и хэштег Своих не бросаем - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Знак Z и хэштег "Своих не бросаем"
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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Патриотическая акция "Своих не бросаем", приурочения к старту референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, собрала в Казани в пятницу порядка 8 тысяч человек, сообщает мэрия города.
"В казанском парке Победы прошла патриотическая акция под лозунгом "Своих не бросаем". Мероприятие было приурочено к старту референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России. В мероприятии приняли участие порядка 8 тысяч жителей города", - говорится в сообщении.
Участники акции Своих не бросаем в в Тюмени - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 18:31
В Тюмени прошла акция в поддержку референдумов в Донбассе
Инициаторами проведения акции в Казани выступили общественные и патриотические организации республики, в частности всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство". Организована она управлением культуры исполкома Казани.
Перед горожанами выступили ансамбль военно-патриотической песни ВДВ "Голубые береты", творческие коллективы республики и представители патриотической общественности.
Также в парке Победы работала полевая кухня и выставка стрелкового оружия.
В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. Для находящихся в Татарстане жителей ДНР, ЛНР и Украины организовано три участка для голосования - в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.
"Своих не бросаем". Патриотические акции в поддержку референдумов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

Молодой человек перед началом митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве
1 из 14

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

Люди перед началом митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве
2 из 14

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

Митинг Своих не бросаем в Москве
3 из 14

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
4 из 14

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

Патриотическая акция в поддержку проведения референдумов
5 из 14

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
6 из 14

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

Патриотическая акция во Владивостоке
7 из 14

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

Казаки на акции во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
8 из 14

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

Юнармейцы выступают на акции во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
9 из 14

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
10 из 14

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
11 из 14

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
12 из 14

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
13 из 14

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
14 из 14

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 14

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 14

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 14

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 14

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 14

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 14

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 14

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
 
Республика ТатарстанКазаньЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьБоевое братствоВоздушно-десантные войска РоссииРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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