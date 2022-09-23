https://ria.ru/20220923/kadyrov-1819066630.html
Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации
Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации, назвав их трусами и предателями. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:32
2022-09-23T20:32
2022-09-23T20:32
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
украина
частичная мобилизация в россии
в мире
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 23 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации, назвав их трусами и предателями.Кадыров отметил, что, когда уклонист нуждается в государстве, то он "гражданин с большой буквы, требующий соблюдения" своих прав."Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город", - заявил Кадыров.В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
https://ria.ru/20220923/prizyv-1818819441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, россия, украина, частичная мобилизация в россии, в мире, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, В мире, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации
Глава Чечни Кадыров назвал уклонистов от частичной мобилизации трусами и предателями
ГРОЗНЫЙ, 23 сен - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился
к уклонистам от частичной мобилизации, назвав их трусами и предателями.
"Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что, когда уклонист нуждается в государстве, то он "гражданин с большой буквы, требующий соблюдения" своих прав.
"Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город", - заявил Кадыров.
В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.