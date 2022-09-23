https://ria.ru/20220923/kadyrov-1819066630.html

Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации

Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации, назвав их трусами и предателями. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:32

2022-09-23T20:32

2022-09-23T20:32

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

украина

частичная мобилизация в россии

в мире

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 23 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации, назвав их трусами и предателями.Кадыров отметил, что, когда уклонист нуждается в государстве, то он "гражданин с большой буквы, требующий соблюдения" своих прав."Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город", - заявил Кадыров.В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20220923/prizyv-1818819441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рамзан кадыров, россия, украина, частичная мобилизация в россии, в мире, чеченская республика (чечня)