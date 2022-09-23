https://ria.ru/20220923/himars-1819025396.html

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Сватово

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Сватово - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Сватово

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:55

2022-09-23T17:55

2022-09-23T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

сша

рсзо himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер представительства ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16:50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — заявил он.В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.Голосование будет продолжаться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220923/donbass-1818954939.html

сватово

луганская народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сватово, луганская народная республика, сша, рсзо himars