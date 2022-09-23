https://ria.ru/20220923/himars-1819025396.html
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Сватово
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Сватово - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Сватово
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:55
2022-09-23T17:55
2022-09-23T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
сша
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер представительства ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16:50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — заявил он.В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.Голосование будет продолжаться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220923/donbass-1818954939.html
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в мире, сватово, луганская народная республика, сша, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, США, РСЗО HIMARS
17:55 23.09.2022 (обновлено: 18:03 23.09.2022)
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Сватово
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Сватово