https://ria.ru/20220923/headey-1819028041.html

Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках

Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках - РИА Новости, 23.09.2022

Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках

Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" Лина Хиди снимется в комедийном триллере "Svalta", сообщает Deadline. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:06

2022-09-23T19:06

2022-09-23T19:06

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" Лина Хиди снимется в комедийном триллере "Svalta", сообщает Deadline.Фильм расскажет о семье, которая отправилась в отпуск на отдаленный остров с темным прошлым — там на свободе разгуливает маньяк. Но об этом путешественники узнают уже по прибытии. Надеяться на помощь местных им не придется. Режиссеры — Стеффен Харс и Флип Ван Дер Куил. Кроме Хиди, в проекте также задействован Ник Фрост. Съемки фильма начнутся в следующем году. Они пройдут в Финляндии.

https://ria.ru/20220822/martin-1811353468.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, игра престолов (сериал), знаменитости, звезды