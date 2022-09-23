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Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках - РИА Новости, 23.09.2022
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Культура
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Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках
Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках - РИА Новости, 23.09.2022
Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках
Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" Лина Хиди снимется в комедийном триллере "Svalta", сообщает Deadline. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:06
2022-09-23T19:06
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" Лина Хиди снимется в комедийном триллере "Svalta", сообщает Deadline.Фильм расскажет о семье, которая отправилась в отпуск на отдаленный остров с темным прошлым — там на свободе разгуливает маньяк. Но об этом путешественники узнают уже по прибытии. Надеяться на помощь местных им не придется. Режиссеры — Стеффен Харс и Флип Ван Дер Куил. Кроме Хиди, в проекте также задействован Ник Фрост. Съемки фильма начнутся в следующем году. Они пройдут в Финляндии.
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новости культуры, игра престолов (сериал), знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Игра престолов (сериал), Знаменитости, звезды
19:06 23.09.2022
 
Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках

Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" Лина Хиди снимется в комедийном триллере о маньяках

© HBOКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© HBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" Лина Хиди снимется в комедийном триллере "Svalta", сообщает Deadline.
Фильм расскажет о семье, которая отправилась в отпуск на отдаленный остров с темным прошлым — там на свободе разгуливает маньяк. Но об этом путешественники узнают уже по прибытии. Надеяться на помощь местных им не придется.
Режиссеры — Стеффен Харс и Флип Ван Дер Куил. Кроме Хиди, в проекте также задействован Ник Фрост.
Съемки фильма начнутся в следующем году. Они пройдут в Финляндии.
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 17:57Культура
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