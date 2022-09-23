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Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках
Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках - РИА Новости, 23.09.2022
Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках
Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" Лина Хиди снимется в комедийном триллере "Svalta", сообщает Deadline. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:06
2022-09-23T19:06
2022-09-23T19:06
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" Лина Хиди снимется в комедийном триллере "Svalta", сообщает Deadline.Фильм расскажет о семье, которая отправилась в отпуск на отдаленный остров с темным прошлым — там на свободе разгуливает маньяк. Но об этом путешественники узнают уже по прибытии. Надеяться на помощь местных им не придется. Режиссеры — Стеффен Харс и Флип Ван Дер Куил. Кроме Хиди, в проекте также задействован Ник Фрост. Съемки фильма начнутся в следующем году. Они пройдут в Финляндии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, игра престолов (сериал), знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Игра престолов (сериал), Знаменитости, звезды
Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" актриса снимется в комедии о маньяках
Сыгравшая Серсею в "Игре престолов" Лина Хиди снимется в комедийном триллере о маньяках