https://ria.ru/20220923/gorlovka-1818882816.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:30
2022-09-23T11:30
2022-09-23T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, референдум в донбассе
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11:30 23.09.2022 (обновлено: 11:39 23.09.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов