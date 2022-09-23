https://ria.ru/20220923/gorlovka-1818882816.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:30

2022-09-23T11:30

2022-09-23T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, референдум в донбассе