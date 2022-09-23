https://ria.ru/20220923/golosovanie-1819013528.html

Мирошник рассказал о голосовании жителей ЛНР на референдуме в Москве

Мирошник рассказал о голосовании жителей ЛНР на референдуме в Москве - РИА Новости, 23.09.2022

Мирошник рассказал о голосовании жителей ЛНР на референдуме в Москве

Голосование жителей Луганской Народной Республики на референдуме о присоединении к РФ идет в Москве достаточно живо, заявил РИА Новости глава представительства... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:28

2022-09-23T17:28

2022-09-23T17:28

общество

москва

россия

луганская народная республика

родион мирошник

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Голосование жителей Луганской Народной Республики на референдуме о присоединении к РФ идет в Москве достаточно живо, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Голосование идет достаточно живо, это то, что я вижу в Москве", - сказал Мирошник.Он пояснил, что информация о том, где и как в столице России можно проголосовать, расходится достаточно быстро, в том числе работает представительство ЛНР и землячество, которые распространяют информацию и передают ее на пункты временного размещения жителей республики в России."Очень много людей звонит, выясняют, какие нужны документы и куда можно прийти. Люди еще будут подходить, они узнают и планируют в какое время могут прийти", - пояснил Мирошник.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

москва

россия

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Главы представительств ДНР и ЛНР в Москве на голосовании по вхождению в состав России Главы представительств ДНР и ЛНР в Москве проголосовали на референдуме о вхождении в состав России 2022-09-23T17:28 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, луганская народная республика, родион мирошник, референдум в донбассе