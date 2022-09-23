https://ria.ru/20220923/golosovanie-1819004355.html

В Херсонской и Запорожской области рассказали об ожиданиях от референдума

В Херсонской и Запорожской области рассказали об ожиданиях от референдума - РИА Новости, 23.09.2022

В Херсонской и Запорожской области рассказали об ожиданиях от референдума

Жители Херсонской и Запорожской областей, принимающие участие в референдуме, рассказали РИА Новости, что рассчитывают вступить в состав РФ, чтобы не зависеть от РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:09

2022-09-23T17:09

2022-09-23T17:14

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херсон

мелитополь

херсонская область

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ХЕРСОН/МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Жители Херсонской и Запорожской областей, принимающие участие в референдуме, рассказали РИА Новости, что рассчитывают вступить в состав РФ, чтобы не зависеть от киевского режима."Очень рада я, что мы дождались референдума, и мы будем частью семьи России. Очень рада, что наконец-то все это свершится и мы наконец-то избавимся от этой киевской хунты продажной", - сказала жительница Херсона в день голосования.В свою очередь жительница Мелитополя сказала, что референдум по вопросу о вхождении в состав России ждали все."Все согласны. Все ждали этого момента", - заявила она.Референдум стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

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"Чтоб не было ущемлений" – жители Запорожской области об ожиданиях от референдума "Чтоб не было ущемлений" – жители Запорожской области об ожиданиях от референдума 2022-09-23T17:09 true PT1M01S

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, херсон, мелитополь, херсонская область