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В ДНР заявили об очень высокой явке на голосовании по референдуму

В ДНР заявили об очень высокой явке на голосовании по референдуму - РИА Новости, 23.09.2022

В ДНР заявили об очень высокой явке на голосовании по референдуму

Явка на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав РФ высокая, выше ожиданий, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:15

2022-09-23T16:15

2022-09-23T16:15

в мире

донецкая народная республика

цик днр

референдум в донбассе

донбасс

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Явка на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав РФ высокая, выше ожиданий, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."По нашим ощущениям, явка очень высокая, она превосходит все мои ожидания, все ожидания нашей комиссии. Опять же, исходя из той информации, которую мне докладывают члены комиссии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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Обстановка на избирательных участках в первый день референдума на освобожденных территориях Обстановка на избирательных участках в первый день референдума на освобожденных территориях 2022-09-23T16:15 true PT1M19S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, цик днр, референдум в донбассе, донбасс