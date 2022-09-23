https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818951358.html

На референдуме в Запорожской области работают иностранные наблюдатели

На референдуме в Запорожской области работают иностранные наблюдатели - РИА Новости, 23.09.2022

На референдуме в Запорожской области работают иностранные наблюдатели

В Запорожской области на референдум о вхождении в состав РФ аккредитовано 55 журналистов из 18 СМИ, зарегистрировано 823 наблюдателя от различных общественных... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:04

2022-09-23T15:04

2022-09-23T15:04

в мире

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

россия

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. В Запорожской области на референдум о вхождении в состав РФ аккредитовано 55 журналистов из 18 СМИ, зарегистрировано 823 наблюдателя от различных общественных организаций области, а также работают делегации международных наблюдателей, заявила в пятницу председатель Избирательной комиссии области Галина Катющенко."Проведение референдума Запорожской области вызывает большой интерес со стороны средств массовой информации и наблюдателей. На сегодняшний день избирательной комиссией Запорожской области аккредитовано 55 журналистов из 18 средств массовой информации... Также зарегистрировано 823 наблюдателя от различных общественных организаций Запорожской области", - сказала Катющенко журналистам.Также непосредственно на территории области работают делегации международных наблюдателей, в которые входят представители разных стран Европы, Африки и Южной Америки, рассказала она."Они внимательно наблюдают за точным исполнением процедуры голосования на территориях, задают вопросы членам комиссий, знакомятся с документами, уточняют детали у местных наблюдателей, общаются с участниками референдума. Заявки на аккредитацию международных наблюдателей продолжают поступать", - уточнила Катющенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/nablyudateli-1818947913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, россия, украина