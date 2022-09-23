https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818859884.html

В Крыму напечатали около 16 тысяч бюллетеней для голосования на референдуме

В Крыму напечатали около 16 тысяч бюллетеней для голосования на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022

В Крыму напечатали около 16 тысяч бюллетеней для голосования на референдуме

Около 16 тысяч бюллетеней для голосования на референдуме о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей напечатано для зарубежных... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:27

2022-09-23T10:27

2022-09-23T12:49

общество

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Около 16 тысяч бюллетеней для голосования на референдуме о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей напечатано для зарубежных территориальных участков, расположенных в Крыму, сообщил председатель крымского избиркома Михаил Малышев.Голосование на 5 зарубежных участках референдума ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стартовало в Крыму, сообщил в пятницу утром председатель крымского избиркома Михаил Малышев. Крымский избирком оказывает консультационную помощь коллегам из зарубежных территориальных комиссий."Ориентировочно 16 тысяч бюллетеней, которые используют все комиссии", - сообщил журналистам Малышев.Он добавил, что представителей Донецкой республики в Крыму больше, чем из других регионов, поэтому наибольшая часть бюллетеней будет использована жителями Донбасса. Общее число людей, которые смогут принять участие в голосовании, Малышев назвать затруднился. По его словам, многие граждане Украины могли быть на полуострове проездом. Малышев напомнил, что крымский избирком оказывает консультационную помощь коллегам из зарубежных комиссий.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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