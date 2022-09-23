В Крыму напечатали около 16 тысяч бюллетеней для голосования на референдуме

Глава ЦИК Крыма Малышев: 16 тысяч бюллетеней заготовили для голосования на референдуме
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.
В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.
Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.
Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.
Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.
Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.
Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.
Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.
Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.
В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.
В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.
На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.
На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.
Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.
Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.
Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.
Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.
Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.
Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.
Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.
Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.
Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.
Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.
Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.
В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.
На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.
Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.
Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.
Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.
Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.