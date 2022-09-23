https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818852801.html

В Крыму стартовало голосование о воссоединении Донбасса с Россией

В Крыму стартовало голосование о воссоединении Донбасса с Россией - РИА Новости, 23.09.2022

В Крыму стартовало голосование о воссоединении Донбасса с Россией

В пяти городах Крыма началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, сообщил председатель крымского... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:56

2022-09-23T09:56

2022-09-23T09:56

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

референдум в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В пяти городах Крыма началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, сообщил председатель крымского избиркома Михаил Малышев."Сегодня первый день, когда началось голосование. Зарубежные территориальные комиссии определены в пяти городах Крыма: в Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. Граждане, имеющие право голосования, а таковыми являются те, кто имеет документ, подтверждающий, что они имеют отношение к территориям, о которых мы говорили, имеют возможность прийти на голосование", - сказал Малышев журналистам.Помимо голосования на стационарном участке в Симферополе по городам и районам полуострова выехали члены избиркомов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для голосования жителей регионов в муниципалитетах. Малышев отметил, что крымский избирком оказывает консультационную помощь коллегам из зарубежных комиссий.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России продлятся до 27 сентября.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818845084.html

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , референдум в донбассе