Рейтинг@Mail.ru
В Крыму стартовало голосование о воссоединении Донбасса с Россией - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818852801.html
В Крыму стартовало голосование о воссоединении Донбасса с Россией
В Крыму стартовало голосование о воссоединении Донбасса с Россией - РИА Новости, 23.09.2022
В Крыму стартовало голосование о воссоединении Донбасса с Россией
В пяти городах Крыма началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, сообщил председатель крымского... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:56
2022-09-23T09:56
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818848264_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_1c0e8e3d1a42cde8c0933a7a7f021e8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В пяти городах Крыма началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, сообщил председатель крымского избиркома Михаил Малышев."Сегодня первый день, когда началось голосование. Зарубежные территориальные комиссии определены в пяти городах Крыма: в Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. Граждане, имеющие право голосования, а таковыми являются те, кто имеет документ, подтверждающий, что они имеют отношение к территориям, о которых мы говорили, имеют возможность прийти на голосование", - сказал Малышев журналистам.Помимо голосования на стационарном участке в Симферополе по городам и районам полуострова выехали члены избиркомов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для голосования жителей регионов в муниципалитетах. Малышев отметил, что крымский избирком оказывает консультационную помощь коллегам из зарубежных комиссий.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России продлятся до 27 сентября.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818845084.html
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818848264_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a537e9e7209ff0be52e779456b142f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , референдум в донбассе
Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Референдум в Донбассе
09:56 23.09.2022
 
В Крыму стартовало голосование о воссоединении Донбасса с Россией

В Крыму началось голосование по вступлению освобожденных территорий в состав России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудник избирательной комиссии во время подготовки к референдуму
Сотрудник избирательной комиссии во время подготовки к референдуму - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудник избирательной комиссии во время подготовки к референдуму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. В пяти городах Крыма началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, сообщил председатель крымского избиркома Михаил Малышев.
"Сегодня первый день, когда началось голосование. Зарубежные территориальные комиссии определены в пяти городах Крыма: в Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. Граждане, имеющие право голосования, а таковыми являются те, кто имеет документ, подтверждающий, что они имеют отношение к территориям, о которых мы говорили, имеют возможность прийти на голосование", - сказал Малышев журналистам.
Помимо голосования на стационарном участке в Симферополе по городам и районам полуострова выехали члены избиркомов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для голосования жителей регионов в муниципалитетах. Малышев отметил, что крымский избирком оказывает консультационную помощь коллегам из зарубежных комиссий.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России продлятся до 27 сентября.
Плакат с номером участковой комиссии у входа в школу во время подготовки к референдуму о присоединении к России ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
09:13
Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах
 
Республика КрымДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала