https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818849569.html

Около трехсот тысяч граждан ЛНР могут проголосовать на референдуме в России

Около трехсот тысяч граждан ЛНР могут проголосовать на референдуме в России - РИА Новости, 23.09.2022

Около трехсот тысяч граждан ЛНР могут проголосовать на референдуме в России

Порядка 300 тысяч жителей Луганской Народной Республики проживают на территории РФ и могут принять участие в референдуме по вопросу вхождения ЛНР в состав... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:32

2022-09-23T09:32

2022-09-23T12:50

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

елена кравченко

денис пушилин

леонид пасечник

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Порядка 300 тысяч жителей Луганской Народной Республики проживают на территории РФ и могут принять участие в референдуме по вопросу вхождения ЛНР в состав России, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Число наших граждан, которые проживают в настоящее время на территории Российской Федерации, - приблизительно где-то 300 тысяч. Потому, естественно, мы должны дать возможность всем принять участие в референдуме", - сказала Кравченко журналистам.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818843952.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, елена кравченко, денис пушилин, леонид пасечник, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях