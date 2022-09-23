Рейтинг@Mail.ru
Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818843952.html
Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко
Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.09.2022
Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко
Референдумы, которые в пятницу начались на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят в полном соответствии с международными нормами и... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:04
2022-09-23T09:06
в мире
совет федерации рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818785573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b480146f1c41c5b888c8cce4eec07f1.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы, которые в пятницу начались на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобожденных территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", - сказала она журналистам.По словам спикера, на Западе поспешили еще до начала референдумов заявить, что не признают их итогов. "Но это уже никого не удивляет, просто таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует", - сказала Матвиенко.Спикер выразила уверенность в том, что референдумы пройдут так, что ни у кого не будет оснований ставить под сомнение их легитимность.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818839681.html
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818785573_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c7bc84579732e04cc2c18eb459e2fd36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, совет федерации рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , оон, нато, валентина матвиенко, денис пушилин, леонид пасечник
В мире, Совет Федерации РФ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , ООН, НАТО, Валентина Матвиенко, Денис Пушилин, Леонид Пасечник
09:04 23.09.2022 (обновлено: 09:06 23.09.2022)
 
Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко

Матвиенко: голосование в Донбассе и на освобожденных территориях идет согласно уставу ООН

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ в Луганске
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы, которые в пятницу начались на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобожденных территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", - сказала она журналистам.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
08:27
Пушилин назвал проведение референдума исторической вехой
По словам спикера, на Западе поспешили еще до начала референдумов заявить, что не признают их итогов. "Но это уже никого не удивляет, просто таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует", - сказала Матвиенко.
Спикер выразила уверенность в том, что референдумы пройдут так, что ни у кого не будет оснований ставить под сомнение их легитимность.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреСовет Федерации РФРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьООННАТОВалентина МатвиенкоДенис ПушилинЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала