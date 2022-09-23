https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818843952.html

Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко

Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.09.2022

Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко

Референдумы, которые в пятницу начались на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят в полном соответствии с международными нормами и... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:04

2022-09-23T09:04

2022-09-23T09:06

в мире

совет федерации рф

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы, которые в пятницу начались на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобожденных территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", - сказала она журналистам.По словам спикера, на Западе поспешили еще до начала референдумов заявить, что не признают их итогов. "Но это уже никого не удивляет, просто таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует", - сказала Матвиенко.Спикер выразила уверенность в том, что референдумы пройдут так, что ни у кого не будет оснований ставить под сомнение их легитимность.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818839681.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, совет федерации рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , оон, нато, валентина матвиенко, денис пушилин, леонид пасечник