https://ria.ru/20220923/germaniya-1818832670.html

Немцев предупредили о пустых холодильниках

Немцев предупредили о пустых холодильниках - РИА Новости, 23.09.2022

Немцев предупредили о пустых холодильниках

Пищевая промышленность Германии переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T06:41

2022-09-23T06:41

2022-09-23T09:44

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пищевая промышленность Германии переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны, пишет газета Die Welt.Так, производители замороженных и свежих продуктов обратились к правительству с открытым письмом, в котором предупреждают, что из-за высоких цен на энергоносители вскоре будут вынуждены прекратить работу, и призывают государство помочь им. "Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная", — говорится в документе, инициированном Немецким институтом замороженных продуктов и Ассоциацией немецких холодильных складов и логистических компаний и подписанном пятью другими отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией мясной промышленности, Федеральной ассоциацией производителей рыбы и Немецкой ассоциацией торговли фруктами.По словам авторов обращения, доходы пищевиков ухудшаются с каждым днем, а некоторые компании уже готовятся к возможному банкротству. И если государство не окажет им финансовую поддержку, это приведет к опустевшим полкам в супермаркетах и магазинах. "Действуйте сейчас — иначе холодильники и морозильники жителей Германии скоро останутся пустыми", — говорится в письме.Как заявила Die Welt исполнительный директор Института замороженных продуктов Сабина Айхнер, в индустрии давно готовятся к кризисным сценариям. "Ситуация напряженная, предел загрузки достигнут, поэтому в случае чрезвычайной ситуации компаниям придется сократить ассортимент", — предупредила она. По ее словам, открытое письмо вызвано отсутствием реакции со стороны правительства на просьбы пищевиков о помощи. При этом отрасль занимает в промышленности Германии пятое место с оборотом в 186 миллиардов евро и 638 тысячами сотрудников.Западные страны столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и рекордным всплеском инфляции на фоне усиления антироссийских санкций и курса на отказ от российского топлива. В результате европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220914/germaniya-1816864288.html

https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818377534.html

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в мире, германия, европа