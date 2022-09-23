https://ria.ru/20220923/germaniya-1818832670.html
Немцев предупредили о пустых холодильниках
Немцев предупредили о пустых холодильниках - РИА Новости, 23.09.2022
Немцев предупредили о пустых холодильниках
Пищевая промышленность Германии переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T06:41
2022-09-23T06:41
2022-09-23T09:44
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германия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пищевая промышленность Германии переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны, пишет газета Die Welt.Так, производители замороженных и свежих продуктов обратились к правительству с открытым письмом, в котором предупреждают, что из-за высоких цен на энергоносители вскоре будут вынуждены прекратить работу, и призывают государство помочь им. "Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная", — говорится в документе, инициированном Немецким институтом замороженных продуктов и Ассоциацией немецких холодильных складов и логистических компаний и подписанном пятью другими отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией мясной промышленности, Федеральной ассоциацией производителей рыбы и Немецкой ассоциацией торговли фруктами.По словам авторов обращения, доходы пищевиков ухудшаются с каждым днем, а некоторые компании уже готовятся к возможному банкротству. И если государство не окажет им финансовую поддержку, это приведет к опустевшим полкам в супермаркетах и магазинах. "Действуйте сейчас — иначе холодильники и морозильники жителей Германии скоро останутся пустыми", — говорится в письме.Как заявила Die Welt исполнительный директор Института замороженных продуктов Сабина Айхнер, в индустрии давно готовятся к кризисным сценариям. "Ситуация напряженная, предел загрузки достигнут, поэтому в случае чрезвычайной ситуации компаниям придется сократить ассортимент", — предупредила она. По ее словам, открытое письмо вызвано отсутствием реакции со стороны правительства на просьбы пищевиков о помощи. При этом отрасль занимает в промышленности Германии пятое место с оборотом в 186 миллиардов евро и 638 тысячами сотрудников.Западные страны столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и рекордным всплеском инфляции на фоне усиления антироссийских санкций и курса на отказ от российского топлива. В результате европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220914/germaniya-1816864288.html
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в мире, германия, европа
06:41 23.09.2022 (обновлено: 09:44 23.09.2022)
Немцев предупредили о пустых холодильниках
Die Welt: в продовольственном снабжении Германии может возникнуть серьезный дефицит
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Пищевая промышленность Германии переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны, пишет
газета Die Welt.
Так, производители замороженных и свежих продуктов обратились к правительству с открытым письмом, в котором предупреждают, что из-за высоких цен на энергоносители вскоре будут вынуждены прекратить работу, и призывают государство помочь им.
"Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная", — говорится в документе, инициированном Немецким институтом замороженных продуктов и Ассоциацией немецких холодильных складов и логистических компаний и подписанном пятью другими отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией мясной промышленности, Федеральной ассоциацией производителей рыбы и Немецкой ассоциацией торговли фруктами.
По словам авторов обращения, доходы пищевиков ухудшаются с каждым днем, а некоторые компании уже готовятся к возможному банкротству. И если государство не окажет им финансовую поддержку, это приведет к опустевшим полкам в супермаркетах и магазинах.
"Действуйте сейчас — иначе холодильники и морозильники жителей Германии скоро останутся пустыми", — говорится в письме.
Как заявила Die Welt исполнительный директор Института замороженных продуктов Сабина Айхнер, в индустрии давно готовятся к кризисным сценариям.
"Ситуация напряженная, предел загрузки достигнут, поэтому в случае чрезвычайной ситуации компаниям придется сократить ассортимент", — предупредила она.
По ее словам, открытое письмо вызвано отсутствием реакции со стороны правительства на просьбы пищевиков о помощи. При этом отрасль занимает в промышленности Германии пятое место с оборотом в 186 миллиардов евро и 638 тысячами сотрудников.
"Из-за стремительно растущих затрат на электроэнергию многие немецкие производители продуктов питания оказались приперты к стенке", — подчеркнул заместитель генерального директора Федеральной ассоциации пищевой промышленности Петер Феллер.
Западные страны столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и рекордным всплеском инфляции на фоне усиления антироссийских санкций и курса на отказ от российского топлива. В результате европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.