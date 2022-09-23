https://ria.ru/20220923/gaz-1819050289.html

Тарифы на газ с 1 декабря вырастут на 8,5 процента

Тарифы на газ с 1 декабря вырастут на 8,5 процента - РИА Новости, 23.09.2022

Тарифы на газ с 1 декабря вырастут на 8,5 процента

В России тарифы на газ для промышленных предприятий и населения с 1 декабря вырастут на 8,5 процента, сообщило Министерство экономического развития. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:12

2022-09-23T19:12

2022-09-23T22:31

экономика

природный газ

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

цены

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жкх

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России тарифы на газ для промышленных предприятий и населения с 1 декабря вырастут на 8,5 процента, сообщило Министерство экономического развития. "По газу темпы индексации для населения и прочих потребителей будут одинаковые. В декабре 2022 года это 8,5 процента. По передаче электроэнергии индексация тарифов 1 декабря 2022 также предусмотрена и для населения, и для промышленности на 9 процентов", — говорится в заявлении.Уточняется, что следующая индексация произойдет только в июле 2024 года.Правительство приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Это объясняется необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также сохранить качество жилищно-коммунальных услуг для населения, пояснили в Минэкономразвития.В Минэнерго, в свою очередь, отметили, что величина индексация остается на уровне ниже инфляции. Кроме того, некоторые категории граждан имеют право на получение льгот по оплате энергоресурсов.

https://realty.ria.ru/20220726/minstroy-1804934655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, природный газ, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены, электричество, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), недвижимость