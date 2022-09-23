https://ria.ru/20220923/gaz-1819050289.html
Тарифы на газ с 1 декабря вырастут на 8,5 процента
Тарифы на газ с 1 декабря вырастут на 8,5 процента - РИА Новости, 23.09.2022
Тарифы на газ с 1 декабря вырастут на 8,5 процента
В России тарифы на газ для промышленных предприятий и населения с 1 декабря вырастут на 8,5 процента, сообщило Министерство экономического развития. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:12
2022-09-23T19:12
2022-09-23T22:31
экономика
природный газ
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены
электричество
жкх
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России тарифы на газ для промышленных предприятий и населения с 1 декабря вырастут на 8,5 процента, сообщило Министерство экономического развития. "По газу темпы индексации для населения и прочих потребителей будут одинаковые. В декабре 2022 года это 8,5 процента. По передаче электроэнергии индексация тарифов 1 декабря 2022 также предусмотрена и для населения, и для промышленности на 9 процентов", — говорится в заявлении.Уточняется, что следующая индексация произойдет только в июле 2024 года.Правительство приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Это объясняется необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также сохранить качество жилищно-коммунальных услуг для населения, пояснили в Минэкономразвития.В Минэнерго, в свою очередь, отметили, что величина индексация остается на уровне ниже инфляции. Кроме того, некоторые категории граждан имеют право на получение льгот по оплате энергоресурсов.
https://realty.ria.ru/20220726/minstroy-1804934655.html
https://ria.ru/20220907/elektroenergiya-1815143934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, природный газ, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены, электричество, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), недвижимость
Экономика, Природный газ, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Цены, Электричество, ЖКХ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Недвижимость
19:12 23.09.2022 (обновлено: 22:31 23.09.2022)
Тарифы на газ с 1 декабря вырастут на 8,5 процента
Минэкономразвития: тарифы на ЖКХ с 1 декабря вырастут в среднем на девять процентов