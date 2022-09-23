https://ria.ru/20220923/gaz-1818949190.html

В Испании оценили сокращение экспорта российского газа в Европу

В Испании оценили сокращение экспорта российского газа в Европу - РИА Новости, 23.09.2022

В Испании оценили сокращение экспорта российского газа в Европу

Поставки газа из России в Европу упали более чем на 82% за год, заявила в пятницу в интервью на телеканале RTVE вице-премьер, министр экологического перехода и... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:56

2022-09-23T14:56

2022-09-23T14:56

экономика

россия

испания

европа

евросоюз

международное энергетическое агентство

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МАДРИД, 23 сен - РИА Новости. Поставки газа из России в Европу упали более чем на 82% за год, заявила в пятницу в интервью на телеканале RTVE вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера."Всего за год поток газа из России упал более чем на 82%. Фактически в январе 2021 года поставки из России составляли около 40% газа, потребляемого в Европе. На данный момент этот показатель не достигает 10%", - сказала она.Рибера объяснила, что уже достаточно давно Европа готовилась к полному сокращению экспорта газа из России, делая ставку на автономию и самообеспечение региона. В этом контексте министр еще раз сделала акцент на том, что Испания обладает достаточными ресурсами, чтобы помогать своим ближайшим соседям, Франции и Италии, в сложившихся условиях энергетического кризиса.Так, в четверг, правительство Испании заявило, что королевство подготовило техническую базу для увеличения поставок газа во Францию, а также собирается инвестировать в инфраструктуру для отправки большего количества сжиженного природного газа в Италию.На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа.Королевство считается одной из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе EpData, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.В прошлый четверг вице-премьер России Александр Новак заявил, что экспорт российского газа в ЕС в этом году снизится на 50 миллиардов кубометров. По оценке Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Таким образом, согласно этим данным, поставки из РФ могут сократиться почти на треть - на 32,3%.

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818600630.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, испания, европа, евросоюз, международное энергетическое агентство