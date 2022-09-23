https://ria.ru/20220923/gamburger-1818926196.html

Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры

Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры - РИА Новости, 23.09.2022

Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ни разу в жизни не ел гамбургеры. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:48

2022-09-23T13:48

2022-09-23T14:29

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 23 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ни разу в жизни не ел гамбургеры."Чизбургер или гамбургер <...>. Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Президент подчеркнул, что в Белоруссии с точки зрения питания "все есть свое, особенно стратегические продукты, будь то соль, сахар или хлеб", и посоветовал употреблять в пищу обычные продукты, которые растут на родной земле.По его словам, в этом году белорусские сельхозпроизводители получили небывалый урожай, и сейчас главная задача — максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.

https://ria.ru/20220203/putin-1770958831.html

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Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия