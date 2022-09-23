13:48 23.09.2022 (обновлено: 14:29 23.09.2022)
Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры
Лукашенко заявил, что ни он, ни его сыновья никогда не пробовали гамбургеры и чизбургеры
Гамбургер. Архивное фото
МИНСК, 23 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ни разу в жизни не ел гамбургеры.
"Чизбургер или гамбургер <...>. Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Президент подчеркнул, что в Белоруссии с точки зрения питания "все есть свое, особенно стратегические продукты, будь то соль, сахар или хлеб", и посоветовал употреблять в пищу обычные продукты, которые растут на родной земле.
"Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас — готовы поделиться. В этом году больше восьми миллиардов долларов можем получить только от продажи продовольствия. То есть можно и от нашей земли заработать и продать", — добавил белорусский лидер.
По его словам, в этом году белорусские сельхозпроизводители получили небывалый урожай, и сейчас главная задача — максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.
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