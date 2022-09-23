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Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры - РИА Новости, 23.09.2022
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Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры
Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры - РИА Новости, 23.09.2022
Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ни разу в жизни не ел гамбургеры. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:48
2022-09-23T14:29
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 23 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ни разу в жизни не ел гамбургеры."Чизбургер или гамбургер &lt;...&gt;. Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Президент подчеркнул, что в Белоруссии с точки зрения питания "все есть свое, особенно стратегические продукты, будь то соль, сахар или хлеб", и посоветовал употреблять в пищу обычные продукты, которые растут на родной земле.По его словам, в этом году белорусские сельхозпроизводители получили небывалый урожай, и сейчас главная задача — максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
13:48 23.09.2022 (обновлено: 14:29 23.09.2022)
 
Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры

Лукашенко заявил, что ни он, ни его сыновья никогда не пробовали гамбургеры и чизбургеры

© Фото : Pixabau/sstoyanovГамбургер
Гамбургер - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Pixabau/sstoyanov
Гамбургер. Архивное фото
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МИНСК, 23 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ни разу в жизни не ел гамбургеры.
"Чизбургер или гамбургер <...>. Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Президент подчеркнул, что в Белоруссии с точки зрения питания "все есть свое, особенно стратегические продукты, будь то соль, сахар или хлеб", и посоветовал употреблять в пищу обычные продукты, которые растут на родной земле.

"Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас — готовы поделиться. В этом году больше восьми миллиардов долларов можем получить только от продажи продовольствия. То есть можно и от нашей земли заработать и продать", — добавил белорусский лидер.

По его словам, в этом году белорусские сельхозпроизводители получили небывалый урожай, и сейчас главная задача — максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.
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