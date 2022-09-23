https://ria.ru/20220923/g20-1819018539.html

Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления

Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления - РИА Новости, 23.09.2022

Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления

Встреча министров торговли и инвестиций G20 на индонезийском острове Бали, входящая в серию министерских встреч по подготовке саммита "двадцатки", который... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:38

2022-09-23T17:38

2022-09-23T17:38

экономика

большая двадцатка

бали

украина

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БАНГКОК, 23 сен – РИА Новости. Встреча министров торговли и инвестиций G20 на индонезийском острове Бали, входящая в серию министерских встреч по подготовке саммита "двадцатки", который пройдет в ноябре, завершилась без достижения консенсуса и выпуска совместного заявления из-за геополитических проблем, связанных с ситуацией на Украине.Об этом заявил журналистам на пресс-брифинге по итогам мероприятия председательствовавший на нем министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.По словам министра, США, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания не поддержали предложенную индонезийским председательством формулировку одного из параграфов и предложили свою собственную, в которой содержалось осуждение происходящего на Украине."Однако другие страны (члены "двадцатки" - ред.) не согласились с их формулировкой, в результате чего консенсус не был достигнут", - сказал Зулкифли Хасан.Тем не менее, продолжил он, представители всех стран, присутствовавших на встрече, выразили глубокую благодарность Индонезии, как председателю G20 в текущем году, за выполнение трудной задачи председательства в трудное время. "Вести встречу было действительно трудно", - заключил индонезийский министр.

https://ria.ru/20220916/g20-1817414603.html

бали

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, большая двадцатка, бали, украина