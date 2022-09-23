Рейтинг@Mail.ru
Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/g20-1819018539.html
Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления
Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления - РИА Новости, 23.09.2022
Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления
Встреча министров торговли и инвестиций G20 на индонезийском острове Бали, входящая в серию министерских встреч по подготовке саммита "двадцатки", который... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:38
2022-09-23T17:38
экономика
большая двадцатка
бали
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810938433_143:480:2930:2048_1920x0_80_0_0_4318fddaa40151d5c0deb8f4acd48a55.jpg
БАНГКОК, 23 сен – РИА Новости. Встреча министров торговли и инвестиций G20 на индонезийском острове Бали, входящая в серию министерских встреч по подготовке саммита "двадцатки", который пройдет в ноябре, завершилась без достижения консенсуса и выпуска совместного заявления из-за геополитических проблем, связанных с ситуацией на Украине.Об этом заявил журналистам на пресс-брифинге по итогам мероприятия председательствовавший на нем министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.По словам министра, США, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания не поддержали предложенную индонезийским председательством формулировку одного из параграфов и предложили свою собственную, в которой содержалось осуждение происходящего на Украине."Однако другие страны (члены "двадцатки" - ред.) не согласились с их формулировкой, в результате чего консенсус не был достигнут", - сказал Зулкифли Хасан.Тем не менее, продолжил он, представители всех стран, присутствовавших на встрече, выразили глубокую благодарность Индонезии, как председателю G20 в текущем году, за выполнение трудной задачи председательства в трудное время. "Вести встречу было действительно трудно", - заключил индонезийский министр.
https://ria.ru/20220916/g20-1817414603.html
бали
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810938433_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ebd23cc1aeeda9db29c85c41da224464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, большая двадцатка, бали, украина
Экономика, Большая двадцатка, Бали, Украина
17:38 23.09.2022
 
Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления

Встреча министров торговли G20 на Бали закончилась без совместного заявления из-за Украины

© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Сотрудники полиции на Бали, Индонезия
Сотрудники полиции на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool
Сотрудники полиции на Бали, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 23 сен – РИА Новости. Встреча министров торговли и инвестиций G20 на индонезийском острове Бали, входящая в серию министерских встреч по подготовке саммита "двадцатки", который пройдет в ноябре, завершилась без достижения консенсуса и выпуска совместного заявления из-за геополитических проблем, связанных с ситуацией на Украине.
Об этом заявил журналистам на пресс-брифинге по итогам мероприятия председательствовавший на нем министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.
"Из 27 параграфов (совместного заявления – ред.) 26 были согласованы, один – нет. Параграф, который не был согласован, касался геополитических вопросов. Консенсус не сложился", - сказал министр, слова которого приводит индонезийское национальное агентство новостей ANTARA.
По словам министра, США, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания не поддержали предложенную индонезийским председательством формулировку одного из параграфов и предложили свою собственную, в которой содержалось осуждение происходящего на Украине.
"Однако другие страны (члены "двадцатки" - ред.) не согласились с их формулировкой, в результате чего консенсус не был достигнут", - сказал Зулкифли Хасан.
Тем не менее, продолжил он, представители всех стран, присутствовавших на встрече, выразили глубокую благодарность Индонезии, как председателю G20 в текущем году, за выполнение трудной задачи председательства в трудное время. "Вести встречу было действительно трудно", - заключил индонезийский министр.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 19:04
Россия примет участие в саммите G20, заверил Путин
 
ЭкономикаБольшая двадцаткаБалиУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала