https://ria.ru/20220923/g20-1819018539.html
Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления
Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления - РИА Новости, 23.09.2022
Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления
Встреча министров торговли и инвестиций G20 на индонезийском острове Бали, входящая в серию министерских встреч по подготовке саммита "двадцатки", который... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:38
2022-09-23T17:38
2022-09-23T17:38
экономика
большая двадцатка
бали
украина
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БАНГКОК, 23 сен – РИА Новости. Встреча министров торговли и инвестиций G20 на индонезийском острове Бали, входящая в серию министерских встреч по подготовке саммита "двадцатки", который пройдет в ноябре, завершилась без достижения консенсуса и выпуска совместного заявления из-за геополитических проблем, связанных с ситуацией на Украине.Об этом заявил журналистам на пресс-брифинге по итогам мероприятия председательствовавший на нем министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.По словам министра, США, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания не поддержали предложенную индонезийским председательством формулировку одного из параграфов и предложили свою собственную, в которой содержалось осуждение происходящего на Украине."Однако другие страны (члены "двадцатки" - ред.) не согласились с их формулировкой, в результате чего консенсус не был достигнут", - сказал Зулкифли Хасан.Тем не менее, продолжил он, представители всех стран, присутствовавших на встрече, выразили глубокую благодарность Индонезии, как председателю G20 в текущем году, за выполнение трудной задачи председательства в трудное время. "Вести встречу было действительно трудно", - заключил индонезийский министр.
https://ria.ru/20220916/g20-1817414603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, большая двадцатка, бали, украина
Экономика, Большая двадцатка, Бали, Украина
Встреча министров торговли G20 закончилась без совместного заявления
Встреча министров торговли G20 на Бали закончилась без совместного заявления из-за Украины
БАНГКОК, 23 сен – РИА Новости. Встреча министров торговли и инвестиций G20 на индонезийском острове Бали, входящая в серию министерских встреч по подготовке саммита "двадцатки", который пройдет в ноябре, завершилась без достижения консенсуса и выпуска совместного заявления из-за геополитических проблем, связанных с ситуацией на Украине.
Об этом заявил журналистам на пресс-брифинге по итогам мероприятия председательствовавший на нем министр торговли Индонезии
Зулкифли Хасан. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.
"Из 27 параграфов (совместного заявления – ред.) 26 были согласованы, один – нет. Параграф, который не был согласован, касался геополитических вопросов. Консенсус не сложился", - сказал министр, слова которого приводит индонезийское национальное агентство новостей ANTARA.
По словам министра, США
, Франция
, Германия
, Италия
, Япония
и Великобритания
не поддержали предложенную индонезийским председательством формулировку одного из параграфов и предложили свою собственную, в которой содержалось осуждение происходящего на Украине.
"Однако другие страны (члены "двадцатки" - ред.) не согласились с их формулировкой, в результате чего консенсус не был достигнут", - сказал Зулкифли Хасан.
Тем не менее, продолжил он, представители всех стран, присутствовавших на встрече, выразили глубокую благодарность Индонезии, как председателю G20 в текущем году, за выполнение трудной задачи председательства в трудное время. "Вести встречу было действительно трудно", - заключил индонезийский министр.