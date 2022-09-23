https://ria.ru/20220923/funt-1819026583.html

Курс фунта опустился ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года

Курс фунта опустился ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года - РИА Новости, 23.09.2022

Курс фунта опустился ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года

Курс фунта стерлингов к доллару падает на 2,7% в пятницу вечером и торгуется ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:56

2022-09-23T17:56

2022-09-23T17:56

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

великобритания

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курс фунта стерлингов к доллару падает на 2,7% в пятницу вечером и торгуется ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.41 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался на 2,67% - до 1,0962 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1257 доллара.Курс евро к доллару снижался до 0,9713 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9836 доллара, курс доллара к иене рос до 143,1 иены со 142,35 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,95%, до 112,4 пункта.По словам главы глобальных валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос (George Saravelos), которого цитирует портал Market Watch, единственное, что может остановить падение курса фунта, это очень агрессивная политика Банка Англии.В четверг прошло заседание Банка Англии, по итогам которого центробанк ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,25%. Кроме того, Банк Англии также прогнозирует сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале; пик годовой инфляции в 2022 ожидается в октябре и составит чуть менее 11%.

https://ria.ru/20220922/dollary-1818573185.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, великобритания