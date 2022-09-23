https://ria.ru/20220923/forum-1819018993.html

Дальний Восток рассчитывает на туристов из Азии

Дальний Восток рассчитывает на туристов из Азии - РИА Новости, 23.09.2022

Дальний Восток рассчитывает на туристов из Азии

Дальний Восток рассчитывает на расширение сотрудничества с Китаем, Вьетнамом, Таиландом, Индонезией, Малайзией, Филиппинами и Индией, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:21

2022-09-23T19:21

2022-09-23T19:21

туризм

туризм

дальний восток

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Дальний Восток рассчитывает на расширение сотрудничества с Китаем, Вьетнамом, Таиландом, Индонезией, Малайзией, Филиппинами и Индией, сообщает пресс-служба форума "Открой Дальний Восток!", который проходит сейчас в Хабаровске.Как отметили эксперты на дискуссионной площадке "Международный туризм: новая реальность" ДФО находятся в выигрышной географической позиции для работы с данными государствами."Сегодня туризм, не только в России, но и во всем мире, — это направление, которое начинает приходить в себя, выстраивать новые схемы, в первую очередь, логистические", — отметил председатель экспертного совета по туризму при Правительстве РФ, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.Основной туристический партнер нашей страны в целом и Дальнего Востока в частности, КНР, пока закрыт, напомнил он.Министр туризма края Екатерина Пунтус отметила, что ведется работа по налаживанию связей и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона."В конце октября Хабаровский край планирует посетить делегация из Вьетнама. Этот визит станет ответным. Мы продолжим обсуждение возобновления прямых авиарейсов между Хабаровском и городами республики", — сказала она. До пандемии Вьетнам был одним из наиболее популярных мест пляжного отдыха жителей Дальнего Востока. Также эксперты рассказали о медицинском туризме. "В Хабаровском крае есть уникальные технологии. Свыше 10 тысяч иностранцев ежегодно лечатся в регионе", — заявили участники сессии "Импортозамещение в медицинском туризме: что может предложить Дальний Восток".

https://ria.ru/20220923/khabarovsk-1818955555.html

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китай

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, дальний восток, вьетнам, китай, таиланд, новости - туризм, туристы, индонезия