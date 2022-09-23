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В Сети появился миллион фейков о частичной мобилизации, заявила Мизулина - РИА Новости, 23.09.2022
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В Сети появился миллион фейков о частичной мобилизации, заявила Мизулина
В Сети появился миллион фейков о частичной мобилизации, заявила Мизулина - РИА Новости, 23.09.2022
В Сети появился миллион фейков о частичной мобилизации, заявила Мизулина
За последние два дня распространено более миллиона недостоверных сообщений о частичной мобилизации и более 350 тысяч ложных сообщений о референдумах в ДНР, ЛНР, РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:40
2022-09-23T11:41
лига безопасного интернета
россия
безопасность
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За последние два дня распространено более миллиона недостоверных сообщений о частичной мобилизации и более 350 тысяч ложных сообщений о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина."По нашим данным, по данным мониторинга "Лиги безопасного интернета", за два дня распространено более миллиона недостоверных сообщений о частичной мобилизации и на данный момент более 350 тысяч недостоверных сообщений о проходящих референдумах", - сказала Мизулина в ситуационном центре по наблюдению в Общественной палате РФ.По ее словам, вбрасываются разные недостоверные сюжеты, целью которых является создание паники и хаоса, в том числе и на территории России."Видим, что распространяются экстремистские призывы, в том числе в России, призывы поджигать военкоматы, призывы поджигать государственные учреждения, это происходит достаточно активно на площадке социальных сетей", - добавила Мизулина.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818855139.html
https://ria.ru/20220922/feyk-1818644995.html
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херсонская область
донецкая народная республика
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лига безопасного интернета, россия, безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Лига безопасного интернета, Россия, Безопасность, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
11:40 23.09.2022 (обновлено: 11:41 23.09.2022)
 
В Сети появился миллион фейков о частичной мобилизации, заявила Мизулина

Мизулина: в Сети появился миллион фейков о мобилизации и 350 тысяч — о референдумах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За последние два дня распространено более миллиона недостоверных сообщений о частичной мобилизации и более 350 тысяч ложных сообщений о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
"По нашим данным, по данным мониторинга "Лиги безопасного интернета", за два дня распространено более миллиона недостоверных сообщений о частичной мобилизации и на данный момент более 350 тысяч недостоверных сообщений о проходящих референдумах", - сказала Мизулина в ситуационном центре по наблюдению в Общественной палате РФ.
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В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму
По ее словам, вбрасываются разные недостоверные сюжеты, целью которых является создание паники и хаоса, в том числе и на территории России.
"Видим, что распространяются экстремистские призывы, в том числе в России, призывы поджигать военкоматы, призывы поджигать государственные учреждения, это происходит достаточно активно на площадке социальных сетей", - добавила Мизулина.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Лига безопасного интернетаРоссияБезопасностьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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