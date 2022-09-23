https://ria.ru/20220923/feyki-1818886306.html

В Сети появился миллион фейков о частичной мобилизации, заявила Мизулина

В Сети появился миллион фейков о частичной мобилизации, заявила Мизулина - РИА Новости, 23.09.2022

В Сети появился миллион фейков о частичной мобилизации, заявила Мизулина

За последние два дня распространено более миллиона недостоверных сообщений о частичной мобилизации и более 350 тысяч ложных сообщений о референдумах в ДНР, ЛНР, РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:40

2022-09-23T11:40

2022-09-23T11:41

лига безопасного интернета

россия

безопасность

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За последние два дня распространено более миллиона недостоверных сообщений о частичной мобилизации и более 350 тысяч ложных сообщений о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина."По нашим данным, по данным мониторинга "Лиги безопасного интернета", за два дня распространено более миллиона недостоверных сообщений о частичной мобилизации и на данный момент более 350 тысяч недостоверных сообщений о проходящих референдумах", - сказала Мизулина в ситуационном центре по наблюдению в Общественной палате РФ.По ее словам, вбрасываются разные недостоверные сюжеты, целью которых является создание паники и хаоса, в том числе и на территории России."Видим, что распространяются экстремистские призывы, в том числе в России, призывы поджигать военкоматы, призывы поджигать государственные учреждения, это происходит достаточно активно на площадке социальных сетей", - добавила Мизулина.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818855139.html

https://ria.ru/20220922/feyk-1818644995.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лига безопасного интернета, россия, безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин