11:40 23.09.2022 (обновлено: 11:41 23.09.2022)
В Сети появился миллион фейков о частичной мобилизации, заявила Мизулина
Мизулина: в Сети появился миллион фейков о мобилизации и 350 тысяч — о референдумах
Военный билет. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За последние два дня распространено более миллиона недостоверных сообщений о частичной мобилизации и более 350 тысяч ложных сообщений о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
"По нашим данным, по данным мониторинга "Лиги безопасного интернета", за два дня распространено более миллиона недостоверных сообщений о частичной мобилизации и на данный момент более 350 тысяч недостоверных сообщений о проходящих референдумах", - сказала Мизулина в ситуационном центре по наблюдению в Общественной палате РФ.
По ее словам, вбрасываются разные недостоверные сюжеты, целью которых является создание паники и хаоса, в том числе и на территории России.
"Видим, что распространяются экстремистские призывы, в том числе в России, призывы поджигать военкоматы, призывы поджигать государственные учреждения, это происходит достаточно активно на площадке социальных сетей", - добавила Мизулина.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.