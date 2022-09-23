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Гребешок, вонголе и солянка-дичь: большой гастрофестиваль во Владивостоке

Гребешок, вонголе и солянка-дичь: большой гастрофестиваль во Владивостоке - РИА Новости, 23.09.2022

Гребешок, вонголе и солянка-дичь: большой гастрофестиваль во Владивостоке

На центральной площади во Владивостоке гостей угощают необычными, но традиционными блюдами. Сегодня, 23 сентября, тут открылся гастрофестиваль "От Арктики до... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:59

2022-09-23T17:59

2022-09-23T18:15

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На центральной площади во Владивостоке гостей угощают необычными, но традиционными блюдами. Сегодня, 23 сентября, тут открылся гастрофестиваль "От Арктики до Дальнего Востока". О самых ярких моментах кулинарного праздника — в фотоленте РИА Новости.

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