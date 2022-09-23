Гребешок, вонголе и солянка-дичь: большой гастрофестиваль во Владивостоке

В столице Приморья открылся гастрофестиваль "От Арктики до Дальнего Востока"
Гости не увидят повседневные сэндвичи с ветчиной и сыром. Зато есть уникальные блюда с региональными продуктами, например, калья с треской, дирстроганов, уха из чира или солянка-дичь из мяса лося, оленя и глухаря.
Гости не увидят повседневные сэндвичи с ветчиной и сыром. Зато есть уникальные блюда с региональными продуктами, например, калья с треской, дирстроганов, уха из чира или солянка-дичь из мяса лося, оленя и глухаря.
Фестиваль-путешествие с широкой географией участников, который открылся на площади Борцов Революции во Владивостоке, пройдет до 25 сентября. Праздник организован
в рамках проекта "Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности".
Фестиваль-путешествие с широкой географией участников, который открылся на площади Борцов Революции во Владивостоке, пройдет до 25 сентября. Праздник организован
в рамках проекта "Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности".
Участниками заявлены более 100 шеф-поваров и рестораторов. Представлены Дальневосточные и Арктические регионы России: от Мурманской области до Камчатского края. Гости могут попробовать более 200 блюд и напитков.
Участниками заявлены более 100 шеф-поваров и рестораторов. Представлены Дальневосточные и Арктические регионы России: от Мурманской области до Камчатского края. Гости могут попробовать более 200 блюд и напитков.
На фестивале меню разделено на несколько тематических и географических направлений. Среди них: арктическая, дальневосточная кухня, блюда коренных народов. Кроме того, гостям предлагают пироги, десерты, блины и гастросувениры.
На фестивале меню разделено на несколько тематических и географических направлений. Среди них: арктическая, дальневосточная кухня, блюда коренных народов. Кроме того, гостям предлагают пироги, десерты, блины и гастросувениры.
В меню дальневосточной кухни представлены сваренный в морской воде гребешок, лапша с приморскими вонголе, ломоть "рыбацкий" с гонадой гребешка.
В меню дальневосточной кухни представлены сваренный в морской воде гребешок, лапша с приморскими вонголе, ломоть "рыбацкий" с гонадой гребешка.
На фестивале можно приобрести уникальные чипсы из ягеля или купажированную северными ягодами и водорослями беломорскую соль.
На фестивале можно приобрести уникальные чипсы из ягеля или купажированную северными ягодами и водорослями беломорскую соль.
Главная цель фестиваля — популяризация российской региональной кухни и гастрономических особенностей Дальнего Востока и Арктики. Организаторами выступают Туристско-информационный центр Приморья и "Гастрономическая карта России". Мероприятие проходит при поддержке правительства Приморского края и Ростуризма.
Главная цель фестиваля — популяризация российской региональной кухни и гастрономических особенностей Дальнего Востока и Арктики. Организаторами выступают Туристско-информационный центр Приморья и "Гастрономическая карта России". Мероприятие проходит при поддержке правительства Приморского края и Ростуризма.