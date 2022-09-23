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Гребешок, вонголе и солянка-дичь: большой гастрофестиваль во Владивостоке - РИА Новости, 23.09.2022
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Туризм
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Гребешок, вонголе и солянка-дичь: большой гастрофестиваль во Владивостоке
Гребешок, вонголе и солянка-дичь: большой гастрофестиваль во Владивостоке - РИА Новости, 23.09.2022
Гребешок, вонголе и солянка-дичь: большой гастрофестиваль во Владивостоке
На центральной площади во Владивостоке гостей угощают необычными, но традиционными блюдами. Сегодня, 23 сентября, тут открылся гастрофестиваль "От Арктики до... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:59
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На центральной площади во Владивостоке гостей угощают необычными, но традиционными блюдами. Сегодня, 23 сентября, тут открылся гастрофестиваль "От Арктики до Дальнего Востока". О самых ярких моментах кулинарного праздника — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), фото - туризм, еда - туризм, туристы, новости - туризм
Фото, Туризм, Владивосток, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Фото - Туризм, Еда - Туризм, туристы, Новости - Туризм
17:59 23.09.2022 (обновлено: 18:15 23.09.2022)
 
Гребешок, вонголе и солянка-дичь: большой гастрофестиваль во Владивостоке

В столице Приморья открылся гастрофестиваль "От Арктики до Дальнего Востока"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На центральной площади во Владивостоке гостей угощают необычными, но традиционными блюдами. Сегодня, 23 сентября, тут открылся гастрофестиваль "От Арктики до Дальнего Востока". О самых ярких моментах кулинарного праздника — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Гости не увидят повседневные сэндвичи с ветчиной и сыром. Зато есть уникальные блюда с региональными продуктами, например, калья с треской, дирстроганов, уха из чира или солянка-дичь из мяса лося, оленя и глухаря.

Участницы уличного гастрономического фестиваля От Арктики до Дальнего Востока на площади Борцов Революции во Владивостоке
1 из 7

Гости не увидят повседневные сэндвичи с ветчиной и сыром. Зато есть уникальные блюда с региональными продуктами, например, калья с треской, дирстроганов, уха из чира или солянка-дичь из мяса лося, оленя и глухаря.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Фестиваль-путешествие с широкой географией участников, который открылся на площади Борцов Революции во Владивостоке, пройдет до 25 сентября. Праздник организован
в рамках проекта "Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности".

Посетители на уличном гастрономическом фестивале От Арктики до Дальнего Востока на площади Борцов Революции во Владивостоке
2 из 7

Фестиваль-путешествие с широкой географией участников, который открылся на площади Борцов Революции во Владивостоке, пройдет до 25 сентября. Праздник организован
в рамках проекта "Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Участниками заявлены более 100 шеф-поваров и рестораторов. Представлены Дальневосточные и Арктические регионы России: от Мурманской области до Камчатского края. Гости могут попробовать более 200 блюд и напитков.

Посетители на уличном гастрономическом фестивале От Арктики до Дальнего Востока на площади Борцов Революции во Владивостоке
3 из 7

Участниками заявлены более 100 шеф-поваров и рестораторов. Представлены Дальневосточные и Арктические регионы России: от Мурманской области до Камчатского края. Гости могут попробовать более 200 блюд и напитков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На фестивале меню разделено на несколько тематических и географических направлений. Среди них: арктическая, дальневосточная кухня, блюда коренных народов. Кроме того, гостям предлагают пироги, десерты, блины и гастросувениры.

Участницы уличного гастрономического фестиваля От Арктики до Дальнего Востока на площади Борцов Революции во Владивостоке
4 из 7

На фестивале меню разделено на несколько тематических и географических направлений. Среди них: арктическая, дальневосточная кухня, блюда коренных народов. Кроме того, гостям предлагают пироги, десерты, блины и гастросувениры.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

В меню дальневосточной кухни представлены сваренный в морской воде гребешок, лапша с приморскими вонголе, ломоть "рыбацкий" с гонадой гребешка.

Блюдо с гребешками на уличном гастрономическом фестивале От Арктики до Дальнего Востока на площади Борцов Революции во Владивостоке
5 из 7

В меню дальневосточной кухни представлены сваренный в морской воде гребешок, лапша с приморскими вонголе, ломоть "рыбацкий" с гонадой гребешка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На фестивале можно приобрести уникальные чипсы из ягеля или купажированную северными ягодами и водорослями беломорскую соль.

Морошковое лукошко на уличном гастрономическом фестивале От Арктики до Дальнего Востока на площади Борцов Революции во Владивостоке
6 из 7

На фестивале можно приобрести уникальные чипсы из ягеля или купажированную северными ягодами и водорослями беломорскую соль.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Главная цель фестиваля — популяризация российской региональной кухни и гастрономических особенностей Дальнего Востока и Арктики. Организаторами выступают Туристско-информационный центр Приморья и "Гастрономическая карта России". Мероприятие проходит при поддержке правительства Приморского края и Ростуризма.

Повар сети ресторанов Супра на уличном гастрономическом фестивале От Арктики до Дальнего Востока на площади Борцов Революции во Владивостоке
7 из 7

Главная цель фестиваля — популяризация российской региональной кухни и гастрономических особенностей Дальнего Востока и Арктики. Организаторами выступают Туристско-информационный центр Приморья и "Гастрономическая карта России". Мероприятие проходит при поддержке правительства Приморского края и Ростуризма.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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