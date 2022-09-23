https://ria.ru/20220923/evrosoyuz-1818938085.html

ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза

ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза - РИА Новости, 23.09.2022

ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза

ЕС, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях ГА ООН, заявил, что не считает время подходящим для... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:23

2022-09-23T14:23

2022-09-23T14:38

в мире

сергей лавров

петер сийярто

россия

брюссель

евросоюз

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мид венгрии

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БРЮССЕЛЬ, 23 сен – РИА Новости. ЕС, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях ГА ООН, заявил, что не считает время подходящим для двусторонних контактов с РФ, но такие вопросы остаются в зоне ответственности стран союза.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии в ходе встречи, состоявшейся на полях ГА ООН, обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки."Что касается двусторонних встреч, то это, в итоге, ответственность каждого государства. Но я могу лишь напомнить, что в ЕС есть понимание о неуместности общения на уровне ЕС или на двустороннем уровне с российскими представителями в ходе ГА ООН в Нью-Йорке", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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в мире, сергей лавров, петер сийярто, россия, брюссель, евросоюз, оон, мид венгрии