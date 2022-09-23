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ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза - РИА Новости, 23.09.2022
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ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза
ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза - РИА Новости, 23.09.2022
ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза
ЕС, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях ГА ООН, заявил, что не считает время подходящим для... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:23
2022-09-23T14:38
в мире
сергей лавров
петер сийярто
россия
брюссель
евросоюз
оон
мид венгрии
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен – РИА Новости. ЕС, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях ГА ООН, заявил, что не считает время подходящим для двусторонних контактов с РФ, но такие вопросы остаются в зоне ответственности стран союза.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии в ходе встречи, состоявшейся на полях ГА ООН, обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки."Что касается двусторонних встреч, то это, в итоге, ответственность каждого государства. Но я могу лишь напомнить, что в ЕС есть понимание о неуместности общения на уровне ЕС или на двустороннем уровне с российскими представителями в ходе ГА ООН в Нью-Йорке", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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в мире, сергей лавров, петер сийярто, россия, брюссель, евросоюз, оон, мид венгрии
В мире, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Россия, Брюссель, Евросоюз, ООН, МИД Венгрии
14:23 23.09.2022 (обновлено: 14:38 23.09.2022)
 
ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза

Представитель ЕС Стано: двусторонние контакты с Россией остаются на усмотрение стран союза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен – РИА Новости. ЕС, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях ГА ООН, заявил, что не считает время подходящим для двусторонних контактов с РФ, но такие вопросы остаются в зоне ответственности стран союза.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии в ходе встречи, состоявшейся на полях ГА ООН, обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки.
"Что касается двусторонних встреч, то это, в итоге, ответственность каждого государства. Но я могу лишь напомнить, что в ЕС есть понимание о неуместности общения на уровне ЕС или на двустороннем уровне с российскими представителями в ходе ГА ООН в Нью-Йорке", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
03:18
Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто
 
В миреСергей ЛавровПетер СийяртоРоссияБрюссельЕвросоюзООНМИД Венгрии
 
 
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