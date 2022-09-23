https://ria.ru/20220923/estoniya-1819088300.html
В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера Каллас
В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера Каллас - РИА Новости, 24.09.2022
В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера Каллас
Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьера Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством, сообщил в пятницу портал... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-23T22:57
2022-09-23T22:57
2022-09-24T10:02
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ТАЛЛИН, 23 сен — РИА Новости. Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьера Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в четверг призвала жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы.В магазинах крупной торговой сети Bauhof в пятницу на полках оставались последние электрогенераторы."Премьер-министр — отличный продавец. За сегодняшний день мы продали более 100 электрогенераторов. Это больше, чем за последние четыре месяца. Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию", — сказал ERR менеджер Bauhof Свенн Милли.По данным портала, жители Эстонии стали активнее покупать сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки."Сегодня мы наблюдали рост продаж в определенных товарных группах. На 10 процентов увеличились продажи сухой пищи, корма для животных, туалетной бумаги и предметов гигиены", — отметил исполнительный директор торговой сети Rimi Вайдо Падумяэ.Работники спасательного департамента напоминают о важности подготовки к кризисным ситуациям. На черный день в запасе должны быть батарейки, фонарики, внешние аккумуляторы, радио, сухая пища, лекарства, а самое главное — питьевая вода, по три литра в день на каждого члена семьи. Следует быть готовыми и к отключению канализации."Если нужда зовет, то есть решение. Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой", — советует эксперт спасательного департамента Микко Виркала.
https://ria.ru/20220923/tank-1819084187.html
https://ria.ru/20220921/golod-1818516737.html
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в мире, кая каллас, эстония, россия, латвия
В мире, Кая Каллас, Эстония, Россия, Латвия
22:57 23.09.2022 (обновлено: 10:02 24.09.2022)
В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера Каллас
ERR: в Эстонии скупают электрогенераторы после слов премьера о проблемах с электричеством
ТАЛЛИН, 23 сен — РИА Новости.
Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьера Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством, сообщил
в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в четверг призвала жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением в случае отключения Россией
Эстонии, Латвии
и Литвы
от своей энергосистемы.
В магазинах крупной торговой сети Bauhof в пятницу на полках оставались последние электрогенераторы.
"Премьер-министр — отличный продавец. За сегодняшний день мы продали более 100 электрогенераторов. Это больше, чем за последние четыре месяца. Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию", — сказал ERR менеджер Bauhof Свенн Милли.
По данным портала, жители Эстонии стали активнее покупать сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки.
"Сегодня мы наблюдали рост продаж в определенных товарных группах. На 10 процентов увеличились продажи сухой пищи, корма для животных, туалетной бумаги и предметов гигиены", — отметил исполнительный директор торговой сети Rimi Вайдо Падумяэ.
Работники спасательного департамента напоминают о важности подготовки к кризисным ситуациям. На черный день в запасе должны быть батарейки, фонарики, внешние аккумуляторы, радио, сухая пища, лекарства, а самое главное — питьевая вода, по три литра в день на каждого члена семьи. Следует быть готовыми и к отключению канализации.
"Если нужда зовет, то есть решение. Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой", — советует эксперт спасательного департамента Микко Виркала.