https://ria.ru/20220923/estoniya-1819088300.html

В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера Каллас

В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера Каллас - РИА Новости, 24.09.2022

В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера Каллас

Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьера Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством, сообщил в пятницу портал... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-23T22:57

2022-09-23T22:57

2022-09-24T10:02

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ТАЛЛИН, 23 сен — РИА Новости. Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьера Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в четверг призвала жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы.В магазинах крупной торговой сети Bauhof в пятницу на полках оставались последние электрогенераторы."Премьер-министр — отличный продавец. За сегодняшний день мы продали более 100 электрогенераторов. Это больше, чем за последние четыре месяца. Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию", — сказал ERR менеджер Bauhof Свенн Милли.По данным портала, жители Эстонии стали активнее покупать сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки."Сегодня мы наблюдали рост продаж в определенных товарных группах. На 10 процентов увеличились продажи сухой пищи, корма для животных, туалетной бумаги и предметов гигиены", — отметил исполнительный директор торговой сети Rimi Вайдо Падумяэ.Работники спасательного департамента напоминают о важности подготовки к кризисным ситуациям. На черный день в запасе должны быть батарейки, фонарики, внешние аккумуляторы, радио, сухая пища, лекарства, а самое главное — питьевая вода, по три литра в день на каждого члена семьи. Следует быть готовыми и к отключению канализации."Если нужда зовет, то есть решение. Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой", — советует эксперт спасательного департамента Микко Виркала.

https://ria.ru/20220923/tank-1819084187.html

https://ria.ru/20220921/golod-1818516737.html

https://ria.ru/20220923/yellen-1818819919.html

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в мире, кая каллас, эстония, россия, латвия