https://ria.ru/20220923/estoniya-1818982381.html

Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства до двух человек

Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства до двух человек - РИА Новости, 23.09.2022

Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства до двух человек

Белоруссия потребовала от Эстонии сокращения штата посольства с 1 октября, отзывает своего посла в Минск на консультации, сообщается в пятницу на сайте МИД... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:27

2022-09-23T16:27

2022-09-23T16:41

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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Белоруссия потребовала от Эстонии сокращения штата посольства с 1 октября, отзывает своего посла в Минск на консультации, сообщается в пятницу на сайте МИД республики."Штат посольства этой страны с 1 октября 2022 года должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала. Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что "посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск"."Вопросы восстановления полноценного дипломатического присутствия и полномасштабного диалога могут быть рассмотрены белорусской стороной после того, как руководство Эстонии вернется к цивилизованным общепризнанным принципам межгосударственного общения и взаимоуважительного диалога", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220919/vezd-1817743810.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, эстония