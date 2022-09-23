16:27 23.09.2022 (обновлено: 16:41 23.09.2022)
Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства до двух человек
Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства до дипломата и техработника
© Sputnik / Виктор Толочко
Площадь Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Белоруссия потребовала от Эстонии сокращения штата посольства с 1 октября, отзывает своего посла в Минск на консультации, сообщается в пятницу на сайте МИД республики.
"Штат посольства этой страны с 1 октября 2022 года должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала. Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что "посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск".
"Вопросы восстановления полноценного дипломатического присутствия и полномасштабного диалога могут быть рассмотрены белорусской стороной после того, как руководство Эстонии вернется к цивилизованным общепризнанным принципам межгосударственного общения и взаимоуважительного диалога", - подчеркивается в сообщении.
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