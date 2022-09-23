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Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова - РИА Новости, 23.09.2022
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Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова
Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова - РИА Новости, 23.09.2022
Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова
Делегации ЕС пропали с радаров, направив запрос на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:30
2022-09-23T18:30
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мария захарова
в мире
оон
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Делегации ЕС пропали с радаров, направив запрос на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым "на полях" сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно", - написала Захарова в Telegram-канале.Ранее она сообщила, что главы МИД Франции и ФРГ Катрин Колонна и Анналена Бербок второй день запрашивают встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на якобы запрет Евросоюза на двусторонние встречи с российской стороной.
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россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, в мире, оон
Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире, ООН
18:30 23.09.2022
 
Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова

Захарова: делегации ЕС пропали с радаров, направив запрос на встречу с Лавровым на ГА ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Делегации ЕС пропали с радаров, направив запрос на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым "на полях" сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно", - написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее она сообщила, что главы МИД Франции и ФРГ Катрин Колонна и Анналена Бербок второй день запрашивают встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на якобы запрет Евросоюза на двусторонние встречи с российской стороной.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 14:23
ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза
 
РоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМария ЗахароваВ миреООН
 
 
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