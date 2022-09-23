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Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова
Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова - РИА Новости, 23.09.2022
Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова
Делегации ЕС пропали с радаров, направив запрос на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:30
2022-09-23T18:30
2022-09-23T18:30
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Делегации ЕС пропали с радаров, направив запрос на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым "на полях" сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно", - написала Захарова в Telegram-канале.Ранее она сообщила, что главы МИД Франции и ФРГ Катрин Колонна и Анналена Бербок второй день запрашивают встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на якобы запрет Евросоюза на двусторонние встречи с российской стороной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, в мире, оон
Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире, ООН
Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова
Захарова: делегации ЕС пропали с радаров, направив запрос на встречу с Лавровым на ГА ООН