https://ria.ru/20220923/es-1819035972.html

Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова

Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова - РИА Новости, 23.09.2022

Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова

Делегации ЕС пропали с радаров, направив запрос на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:30

2022-09-23T18:30

2022-09-23T18:30

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мария захарова

в мире

оон

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Делегации ЕС пропали с радаров, направив запрос на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым "на полях" сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно", - написала Захарова в Telegram-канале.Ранее она сообщила, что главы МИД Франции и ФРГ Катрин Колонна и Анналена Бербок второй день запрашивают встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на якобы запрет Евросоюза на двусторонние встречи с российской стороной.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, в мире, оон