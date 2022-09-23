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Новая авиакомпания будет летать из Еревана в Москву - РИА Новости, 23.09.2022
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Туризм
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Новая авиакомпания будет летать из Еревана в Москву
Новая авиакомпания будет летать из Еревана в Москву - РИА Новости, 23.09.2022
Новая авиакомпания будет летать из Еревана в Москву
Армянская авиакомпания Fly Arna начала летать из Еревана в московский аэропорт Домодедово, говорится в релизе воздушной гавани. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:55
2022-09-23T14:55
туризм
туризм
ереван
армения
домодедово (аэропорт)
airbus a320
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армянская авиакомпания Fly Arna начала летать из Еревана в московский аэропорт Домодедово, говорится в релизе воздушной гавани."Домодедово встретил первый рейс авиакомпании Fly Arna, который прибыл из Еревана", — говорится в релизе.Как отмечает аэропорт, авиаперевозчик будет выполнять 14 рейсов в неделю из "Домодедово" на самолетах Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 45 минут.На сегодняшний день в столицу и крупнейший город Армении выполняется порядка 20 рейсов в неделю из "Домодедово".Fly Arna — национальная бюджетная авиакомпания Армении, базирующаяся в Ереване.
https://ria.ru/20220830/armeniya-1812833922.html
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туризм, ереван, армения, домодедово (аэропорт), airbus a320, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Ереван, Армения, Домодедово (аэропорт), Airbus A320, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь
14:55 23.09.2022
 
Новая авиакомпания будет летать из Еревана в Москву

Армянская авиакомпания Fly Arna начала летать из Еревана в "Домодедово"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армянская авиакомпания Fly Arna начала летать из Еревана в московский аэропорт Домодедово, говорится в релизе воздушной гавани.
"Домодедово встретил первый рейс авиакомпании Fly Arna, который прибыл из Еревана", — говорится в релизе.
Как отмечает аэропорт, авиаперевозчик будет выполнять 14 рейсов в неделю из "Домодедово" на самолетах Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 45 минут.
На сегодняшний день в столицу и крупнейший город Армении выполняется порядка 20 рейсов в неделю из "Домодедово".
Fly Arna — национальная бюджетная авиакомпания Армении, базирующаяся в Ереване.
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