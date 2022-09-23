https://ria.ru/20220923/erevan-1818936586.html
Новая авиакомпания будет летать из Еревана в Москву
Новая авиакомпания будет летать из Еревана в Москву - РИА Новости, 23.09.2022
Новая авиакомпания будет летать из Еревана в Москву
Армянская авиакомпания Fly Arna начала летать из Еревана в московский аэропорт Домодедово, говорится в релизе воздушной гавани. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:55
2022-09-23T14:55
2022-09-23T14:55
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армянская авиакомпания Fly Arna начала летать из Еревана в московский аэропорт Домодедово, говорится в релизе воздушной гавани."Домодедово встретил первый рейс авиакомпании Fly Arna, который прибыл из Еревана", — говорится в релизе.Как отмечает аэропорт, авиаперевозчик будет выполнять 14 рейсов в неделю из "Домодедово" на самолетах Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 45 минут.На сегодняшний день в столицу и крупнейший город Армении выполняется порядка 20 рейсов в неделю из "Домодедово".Fly Arna — национальная бюджетная авиакомпания Армении, базирующаяся в Ереване.
https://ria.ru/20220830/armeniya-1812833922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новая авиакомпания будет летать из Еревана в Москву
Армянская авиакомпания Fly Arna начала летать из Еревана в "Домодедово"