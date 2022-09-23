https://ria.ru/20220923/energodar-1818899484.html

В Энергодаре голосование по референдуму проходит без сбоев

В Энергодаре голосование по референдуму проходит без сбоев - РИА Новости, 23.09.2022

В Энергодаре голосование по референдуму проходит без сбоев

Голосование в Энергодаре на референдуме проходит без сбоев, ситуация с безопасностью полностью контролируется, заявил глава администрации города, где... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:23

2022-09-23T12:23

2022-09-23T15:24

в мире

украина

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Голосование в Энергодаре на референдуме проходит без сбоев, ситуация с безопасностью полностью контролируется, заявил глава администрации города, где расположена Запорожская АЭС, Александр Волга."Вся ситуация нами контролируется полностью, и в рамках безопасности тоже. Все проходит на данный момент без сбоев, каких-либо конфликтных ситуаций не возникает. Провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины либо каких-либо групп населения на месте не замечено", – сказал Волга в эфире "России 24".Он добавил, что сейчас Энергодар не обстреливают. "Ситуация более-менее адекватна. Обстрелы идут, но не по самому городу, а по близлежащим населенным пунктам, которые не препятствуют проведению референдума", - пояснил Волга.По его словам, старшее поколение наиболее активно принимает участие в голосовании, сейчас члены избиркомов проводят подомовой обход. "То количество людей, которое отозвалось по референдуму на данный момент, поражает", - сказал он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818872091.html

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Первые часы референдума в Запорожской области: обстановка на избирательных пунктах и комментарии жителей Первые часы референдума в Запорожской области: обстановка на избирательных пунктах и комментарии жителей 2022-09-23T12:23 true PT1M19S

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях