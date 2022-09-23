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В Энергодаре голосование по референдуму проходит без сбоев - РИА Новости, 23.09.2022
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В Энергодаре голосование по референдуму проходит без сбоев
В Энергодаре голосование по референдуму проходит без сбоев - РИА Новости, 23.09.2022
В Энергодаре голосование по референдуму проходит без сбоев
Голосование в Энергодаре на референдуме проходит без сбоев, ситуация с безопасностью полностью контролируется, заявил глава администрации города, где... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:23
2022-09-23T15:24
в мире
украина
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Голосование в Энергодаре на референдуме проходит без сбоев, ситуация с безопасностью полностью контролируется, заявил глава администрации города, где расположена Запорожская АЭС, Александр Волга."Вся ситуация нами контролируется полностью, и в рамках безопасности тоже. Все проходит на данный момент без сбоев, каких-либо конфликтных ситуаций не возникает. Провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины либо каких-либо групп населения на месте не замечено", – сказал Волга в эфире "России 24".Он добавил, что сейчас Энергодар не обстреливают. "Ситуация более-менее адекватна. Обстрелы идут, но не по самому городу, а по близлежащим населенным пунктам, которые не препятствуют проведению референдума", - пояснил Волга.По его словам, старшее поколение наиболее активно принимает участие в голосовании, сейчас члены избиркомов проводят подомовой обход. "То количество людей, которое отозвалось по референдуму на данный момент, поражает", - сказал он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818872091.html
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Первые часы референдума в Запорожской области: обстановка на избирательных пунктах и комментарии жителей
Первые часы референдума в Запорожской области: обстановка на избирательных пунктах и комментарии жителей
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в мире, украина, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Референдумы на освобожденных территориях
12:23 23.09.2022 (обновлено: 15:24 23.09.2022)
 
В Энергодаре голосование по референдуму проходит без сбоев

Глава Энергодара Волга: референдум по присоединению к России проходит в городе без сбоев

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени для проведения голосования на референдуме Запорожской области о присоединении к России
Бюллетени для проведения голосования на референдуме Запорожской области о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Бюллетени для проведения голосования на референдуме Запорожской области о присоединении к России
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Голосование в Энергодаре на референдуме проходит без сбоев, ситуация с безопасностью полностью контролируется, заявил глава администрации города, где расположена Запорожская АЭС, Александр Волга.
"Вся ситуация нами контролируется полностью, и в рамках безопасности тоже. Все проходит на данный момент без сбоев, каких-либо конфликтных ситуаций не возникает. Провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины либо каких-либо групп населения на месте не замечено", – сказал Волга в эфире "России 24".
Он добавил, что сейчас Энергодар не обстреливают. "Ситуация более-менее адекватна. Обстрелы идут, но не по самому городу, а по близлежащим населенным пунктам, которые не препятствуют проведению референдума", - пояснил Волга.
По его словам, старшее поколение наиболее активно принимает участие в голосовании, сейчас члены избиркомов проводят подомовой обход. "То количество людей, которое отозвалось по референдуму на данный момент, поражает", - сказал он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Указатель к избирательному участку - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:59
Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреУкраинаЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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