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Лавров обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 23.09.2022
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Лавров обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 23.09.2022
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии в ходе встречи, состоявшейся "на полях" ГА ООН обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T02:58
2022-09-23T11:26
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сергей лавров
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мид венгрии
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии в ходе встречи, состоявшейся "на полях" ГА ООН обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки, заявили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией, а также практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки", - говорится в сообщении по итогам встречи."Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес", - отметили в МИД.
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россия, венгрия, сергей лавров, оон, мид венгрии, в мире
Россия, Венгрия, Сергей Лавров, ООН, МИД Венгрии, В мире
02:58 23.09.2022 (обновлено: 11:26 23.09.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике

Глава МИД России Лавров обсудил с коллегой из Венгрии сотрудничество в энергетике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии в ходе встречи, состоявшейся "на полях" ГА ООН обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки, заявили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией, а также практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки", - говорится в сообщении по итогам встречи.
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"Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес", - отметили в МИД.
 
РоссияВенгрияСергей ЛавровООНМИД ВенгрииВ мире
 
 
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