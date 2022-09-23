02:58 23.09.2022 (обновлено: 11:26 23.09.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
Глава МИД России Лавров обсудил с коллегой из Венгрии сотрудничество в энергетике
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии в ходе встречи, состоявшейся "на полях" ГА ООН обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки, заявили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией, а также практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки", - говорится в сообщении по итогам встречи.
"Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес", - отметили в МИД.