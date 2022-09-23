https://ria.ru/20220923/energetika-1818826234.html

Лавров обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике

Лавров обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 23.09.2022

Лавров обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии в ходе встречи, состоявшейся "на полях" ГА ООН обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T02:58

2022-09-23T02:58

2022-09-23T11:26

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии в ходе встречи, состоявшейся "на полях" ГА ООН обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки, заявили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией, а также практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки", - говорится в сообщении по итогам встречи."Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес", - отметили в МИД.

https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818577037.html

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Максим Горбачев

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