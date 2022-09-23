https://ria.ru/20220923/eksport-1818910488.html

Песков прокомментировал запрет Белоруссией экспорта части товаров в Россию

Песков прокомментировал запрет Белоруссией экспорта части товаров в Россию - РИА Новости, 23.09.2022

Песков прокомментировал запрет Белоруссией экспорта части товаров в Россию

Россия и Белоруссия являются союзными государствами, основа взаимоотношений стран достаточно прочная, чтобы обсудить вопросы, касающиеся запрета вывоза из... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:57

2022-09-23T12:57

2022-09-23T13:04

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия являются союзными государствами, основа взаимоотношений стран достаточно прочная, чтобы обсудить вопросы, касающиеся запрета вывоза из Белоруссии ряда товаров в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, это вопрос, который нужно будет вместе обсуждать. Все-таки у нас союзные государства, но понятно, что союзное государство не отменяет суверенитета, ни России, ни Белоруссии, но все-таки основа наших отношений достаточно прочная для того, чтобы в конструктивном ключе все эти вопросы обсуждать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать такие действия негативно с точки зрения российской экономики, повлияет ли это на нее, и можно ли сказать, что Белоруссия таким образом присоединяется к санкциям против России.Он отметил, что безусловно вопрос запрета вывоза из Белоруссии ряда товаров в РФ нужно будет совместно обсуждать."И я не сомневаюсь, что такие обсуждения будут вестись", - сказал Песков.В соответствии с постановлением Совета министров Белоруссии от 20 сентября № 630, с 23 сентября вводится запрет на вывоз за пределы страны более 250 видов промышленных товаров согласно кодам товарной номенклатуры.В перечень запрещенных к вывозу товаров включены железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и ряд других видов продукции.

https://ria.ru/20220923/lukashenko-1818905932.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818877673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, россия, экономика, дмитрий песков, в мире