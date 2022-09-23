https://ria.ru/20220923/eaes-1819028696.html
ЕЭК продлила лимит беспошлинного ввоза в тысячу евро до 1 апреля 2023 года
ЕЭК продлила лимит беспошлинного ввоза в тысячу евро до 1 апреля 2023 года - РИА Новости, 23.09.2022
ЕЭК продлила лимит беспошлинного ввоза в тысячу евро до 1 апреля 2023 года
Действие порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро продлено до 1 апреля 2023 года, сообщила официальный представитель Евразийской... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:03
2022-09-23T18:03
2022-09-23T18:05
экономика
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Действие порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро продлено до 1 апреля 2023 года, сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина по итогам заседания совета комиссии в пятницу."Сегодня продлено действие беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 апреля 2023 года", - сказала она.Она напомнила, что весной этого года совет комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиками или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта кроме воздушного или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года.Как пояснила Малкина, продление меры позволит поддержать граждан в условиях секционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критического импорта.
https://ria.ru/20220922/avto-1818589835.html
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экономика, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
18:03 23.09.2022 (обновлено: 18:05 23.09.2022)
ЕЭК продлила лимит беспошлинного ввоза в тысячу евро до 1 апреля 2023 года
ЕЭК продлила лимит беспошлинного ввоза в ЕАЭС в тысячу евро до 1 апреля 2023 года
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Действие порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро продлено до 1 апреля 2023 года, сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина по итогам заседания совета комиссии в пятницу.
"Сегодня продлено действие беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 апреля 2023 года", - сказала она.
Она напомнила, что весной этого года совет комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиками или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта кроме воздушного или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года.
Как пояснила Малкина, продление меры позволит поддержать граждан в условиях секционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критического импорта.