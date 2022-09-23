20:45 23.09.2022 (обновлено: 20:46 23.09.2022)
Поляки высмеяли Дуду, пригрозившего России ядерным оружием
Читатели Wydarzenia высмеяли угрозы Дуды американским ядерным оружием в адрес России
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читатели польской газеты Wydarzenia высмеяли попытку президента Польши Анджея Дуды "пригрозить" России. Ранее политик заявил, что США могут ответить России в случае использования на Украине тактического ядерного оружия.
Комментаторы сочли попытку польского лидера "испугать" Москву оружием другого государства абсурдной.
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"Из его заявлений следует, что именно он держит пальцы на кнопках ядерных ракет в США. Одним словом, Дуда Великий", — написал поляк в комментариях.
"Дуда уже получил место Ллойда Остина?" — пошутил другой.
"Господин Дуда, но мы ведь тоже прекратим свое существование в случае ядерной войны", — обратились читатели к президенту.
"Этот парень настолько оторван от реальности, только и умеет, что болтать", — отметил в ответ пользователь.
"Польша ничего не значит, это просто американская моська, которая лает на Россию. Дуда сам себя обманывает, давайте оставим вопросы ядерного оружия странам, у которых есть ядерное оружие", — заключил еще один комментатор.
В недавнем обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике, а в адрес России звучат постоянные угрозы. Президент подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж. Путин напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать нашей стране ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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