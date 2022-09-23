https://ria.ru/20220923/duda-1819069236.html

Поляки высмеяли Дуду, пригрозившего России ядерным оружием

Поляки высмеяли Дуду, пригрозившего России ядерным оружием - РИА Новости, 23.09.2022

Поляки высмеяли Дуду, пригрозившего России ядерным оружием

Читатели польской газеты Wydarzenia высмеяли попытку президента Польши Анджея Дуды "пригрозить" России. Ранее политик заявил, что США могут ответить России в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:45

2022-09-23T20:45

2022-09-23T20:46

анджей дуда

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в мире

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читатели польской газеты Wydarzenia высмеяли попытку президента Польши Анджея Дуды "пригрозить" России. Ранее политик заявил, что США могут ответить России в случае использования на Украине тактического ядерного оружия.Комментаторы сочли попытку польского лидера "испугать" Москву оружием другого государства абсурдной."Из его заявлений следует, что именно он держит пальцы на кнопках ядерных ракет в США. Одним словом, Дуда Великий", — написал поляк в комментариях."Дуда уже получил место Ллойда Остина?" — пошутил другой."Господин Дуда, но мы ведь тоже прекратим свое существование в случае ядерной войны", — обратились читатели к президенту."Польша ничего не значит, это просто американская моська, которая лает на Россию. Дуда сам себя обманывает, давайте оставим вопросы ядерного оружия странам, у которых есть ядерное оружие", — заключил еще один комментатор.В недавнем обращении к гражданам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике, а в адрес России звучат постоянные угрозы. Президент подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж. Путин напомнил США и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать нашей стране ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220921/duda-1818306552.html

https://ria.ru/20220919/polsha-1817798769.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

анджей дуда, россия, нато, сша, польша, в мире