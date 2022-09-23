https://ria.ru/20220923/dozhd-1818892298.html
Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя
Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя - РИА Новости, 23.09.2022
Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя
По данным синоптиков, с 03.00 до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:57
2022-09-23T11:57
2022-09-23T11:58
москва
общество
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По данным синоптиков, с 03.00 до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По данным синоптиков, с 03.00 и до конца суток 24 сентября в городе ожидается сильный дождь. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и шатких конструкций", - говорится в сообщении.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что на выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков, дождь будет идти 36 часов подряд.
https://ria.ru/20220919/pogoda-1817803759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
11:57 23.09.2022 (обновлено: 11:58 23.09.2022)
Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя
Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за прогнозируемого дождя