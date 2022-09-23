https://ria.ru/20220923/dozhd-1818892298.html

Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя

Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя - РИА Новости, 23.09.2022

Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя

По данным синоптиков, с 03.00 до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:57

2022-09-23T11:57

2022-09-23T11:58

москва

общество

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По данным синоптиков, с 03.00 до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По данным синоптиков, с 03.00 и до конца суток 24 сентября в городе ожидается сильный дождь. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и шатких конструкций", - говорится в сообщении.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что на выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков, дождь будет идти 36 часов подряд.

https://ria.ru/20220919/pogoda-1817803759.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, центр "фобос", погода