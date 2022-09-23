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Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя - РИА Новости, 23.09.2022
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Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя
Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя - РИА Новости, 23.09.2022
Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя
По данным синоптиков, с 03.00 до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:57
2022-09-23T11:58
москва
общество
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По данным синоптиков, с 03.00 до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По данным синоптиков, с 03.00 и до конца суток 24 сентября в городе ожидается сильный дождь. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и шатких конструкций", - говорится в сообщении.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что на выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков, дождь будет идти 36 часов подряд.
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москва, общество, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
11:57 23.09.2022 (обновлено: 11:58 23.09.2022)
 
Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за дождя

Московских автомобилистов призвали быть внимательными из-за прогнозируемого дождя

© РИА Новости / Григорий СысоевАвтомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве
Автомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По данным синоптиков, с 03.00 до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По данным синоптиков, с 03.00 и до конца суток 24 сентября в городе ожидается сильный дождь. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и шатких конструкций", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что на выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков, дождь будет идти 36 часов подряд.
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 12:01
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
 
МоскваОбществоЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Погода
 
 
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