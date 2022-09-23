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МВД объявило в розыск троих осужденных экс-редакторов DOXA - РИА Новости, 23.09.2022
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МВД объявило в розыск троих осужденных экс-редакторов DOXA
МВД объявило в розыск троих осужденных экс-редакторов DOXA - РИА Новости, 23.09.2022
МВД объявило в розыск троих осужденных экс-редакторов DOXA
МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, следует из ведомственной... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:41
2022-09-23T10:41
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, следует из ведомственной базы розыска."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на соответствующие запросы.Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Армен Арамян в апреле были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Параллельно им отменили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Виновными себя фигуранты не признали. В Telegram-канале DOXA сообщается, что Гутникова покинула Россию. Где сейчас находятся Метелкин и Тышкевич, не уточняется. Всех разыскиваемых в издании именуют экс-редакторами.По версии обвинения, подсудимые призывали школьников и студентов участвовать в несогласованных акциях, чем подвергали их опасности. Молодых людей обвинили в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Задержали их в апреле 2021 года, после чего суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Сейчас, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".
https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:41 23.09.2022
 
МВД объявило в розыск троих осужденных экс-редакторов DOXA

МВД объявило в розыск осужденных экс-редакторов DOXA Гутникову, Метелкина и Тышкевич

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, следует из ведомственной базы розыска.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на соответствующие запросы.
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Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Армен Арамян в апреле были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Параллельно им отменили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Виновными себя фигуранты не признали. В Telegram-канале DOXA сообщается, что Гутникова покинула Россию. Где сейчас находятся Метелкин и Тышкевич, не уточняется. Всех разыскиваемых в издании именуют экс-редакторами.
По версии обвинения, подсудимые призывали школьников и студентов участвовать в несогласованных акциях, чем подвергали их опасности. Молодых людей обвинили в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Задержали их в апреле 2021 года, после чего суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Сейчас, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".
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