https://ria.ru/20220923/doxa-1818865962.html
МВД объявило в розыск троих осужденных экс-редакторов DOXA
МВД объявило в розыск троих осужденных экс-редакторов DOXA - РИА Новости, 23.09.2022
МВД объявило в розыск троих осужденных экс-редакторов DOXA
МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, следует из ведомственной... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:41
2022-09-23T10:41
2022-09-23T10:41
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, следует из ведомственной базы розыска."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на соответствующие запросы.Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Армен Арамян в апреле были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Параллельно им отменили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Виновными себя фигуранты не признали. В Telegram-канале DOXA сообщается, что Гутникова покинула Россию. Где сейчас находятся Метелкин и Тышкевич, не уточняется. Всех разыскиваемых в издании именуют экс-редакторами.По версии обвинения, подсудимые призывали школьников и студентов участвовать в несогласованных акциях, чем подвергали их опасности. Молодых людей обвинили в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Задержали их в апреле 2021 года, после чего суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Сейчас, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".
https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html
https://ria.ru/20220719/prigovor-1803383823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск троих осужденных экс-редакторов DOXA
МВД объявило в розыск осужденных экс-редакторов DOXA Гутникову, Метелкина и Тышкевич
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, следует из ведомственной базы розыска.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на соответствующие запросы.
Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Армен Арамян в апреле были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Параллельно им отменили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Виновными себя фигуранты не признали. В Telegram-канале DOXA сообщается, что Гутникова покинула Россию. Где сейчас находятся Метелкин и Тышкевич, не уточняется. Всех разыскиваемых в издании именуют экс-редакторами.
По версии обвинения, подсудимые призывали школьников и студентов участвовать в несогласованных акциях, чем подвергали их опасности. Молодых людей обвинили в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Задержали их в апреле 2021 года, после чего суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Сейчас, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".