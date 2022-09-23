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Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/donetsk-1819055517.html
Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка
Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка
Украинские войска вновь обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и 12 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:45
2022-09-23T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.22 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.47 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска в первый день референдума открыли огонь по Старомихайловке, Еленовке и Горловке, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 122 миллиметра и 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с использованием снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220923/obstrel-1819052415.html
https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819049216.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
куйбышевский район
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
19:45 23.09.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка

Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка, выпустив 23 снаряда

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России.
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.22 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.47 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска в первый день референдума открыли огонь по Старомихайловке, Еленовке и Горловке, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 122 миллиметра и 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с использованием снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККНАТО
 
 
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