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ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 8 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка вечером в пятницу, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:59
2022-09-23T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 8 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка вечером в пятницу, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
18:59 23.09.2022 (обновлено: 19:09 23.09.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ выпустили восемь ракет по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке
Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
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Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 8 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка вечером в пятницу, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:18Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.09.2022
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