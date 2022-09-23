https://ria.ru/20220923/donetsk-1819046484.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.09.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 8 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка вечером в пятницу, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:59

2022-09-23T18:59

2022-09-23T19:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 8 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка вечером в пятницу, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк