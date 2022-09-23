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ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 8 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка вечером в пятницу, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:59
2022-09-23T18:59
2022-09-23T19:09
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 8 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка вечером в пятницу, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК